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家長福音！公幼延長照顧上路 寒暑假每月只要2千

  • 中時即時 林志成
今年寒假公立幼兒園提供延長照顧服務，開辦率成長達17.9％，增加1萬1954名幼兒受惠。（教育部提供／林志成台北傳真）
今年寒假公立幼兒園提供延長照顧服務，開辦率成長達17.9％，增加1萬1954名幼兒受惠。（教育部提供／林志成台北傳真）

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教育部在今年寒假起協助各公立幼兒園提供延長照顧服務，採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣費用。根據最新統計，今年寒假共開辦2210園，開辦率88.7％，計有4萬3135名幼兒參與，較去年寒假開辦率成長17.9％，增加1萬1954名幼兒家庭受惠。

今年寒假起各公立幼兒園提供延長照顧服務，每月參加者，每月只需繳交2000元，以支持家長托育需求及提供平價、妥善之照顧服務。

教育部表示，幼兒園於平日下午4時以後及寒、暑假期間，得視園內家庭不同型態的托育需求提供延長照顧服務，家長可以自由選擇參加與否，並依使用者付費原則，由參加幼兒家長支付費用。

另教育部補助項目包含延長照顧服務所需人力之鐘點費或加班費差額、行政費、寒暑假期間之餐點費、身心障礙學生配置特教學生助理人員所需費用，並規畫自113年7月起，依公立幼兒園申請意願，補助加置照顧服務人力之人事費。至經濟弱勢幼兒部分，國教署持續提供協助，平日及寒暑假參加均免繳費。

教育部表示，這個措施實施後，各地方政府開辦情形多呈現提升之趨勢，可見公幼延長照顧服務支持措施深受育兒家庭的肯定。為使父母安心就業及支持學前幼兒照顧品質，將持續與各直轄市、縣（市）政府補助公立幼兒園幼兒參與延長照顧服務所需經費，更貼近雙薪家庭的需要。

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