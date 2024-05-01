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七連霸 台灣高鐵公司治理蟬聯5％前段班

  • 中時即時 黃琮淵
台灣高鐵。（資料照）
台灣高鐵。（資料照）

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臺灣證券交易所公告第10屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司在各項評比指標中以傑出得分表現，今年連續第七年榮獲排名前5％佳績，並六度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。台灣高鐵公司江耀宗董事長除對推動深化公司治理的成果再受肯定表示欣慰外，更重申「公司治理沒有最好、只有更好」，期許公司上下不斷精益求精，提升治理成效的質與量，持續深化公司永續治理的文化。

台灣高鐵公司自2016年掛牌上市以來即積極參與公司治理評鑑，希望透過外部檢視機制有效落實誠信經營，同時致力將ESG（即環境、社會、公司治理）納入公司營運規劃，積極實踐「永續運輸」理念至各項業務之推動。2023年間，台灣高鐵公司陸續完成新世代列車採購案，將引進更加節能、環保的列車投入營運服務；同時推出手機購買自由座服務，持續推廣車票無紙化；並再次推出彩繪列車，引領軌道觀光「永續旅遊」風潮；以及推動服務品減塑、鼓勵旅客自備環保杯購買熱飲等，將各項業務結合ESG精神以強化公司治理。

除七度獲得公司治理評鑑排名前5％殊榮，台灣高鐵公司推動企業永續經營方面亦持續獲得肯定；不僅持續入選「台灣永續指數」成分股，今年也再度登上國際調查研究機構「企業騎士」（Corporate Knights）的2024「全球百大永續企業排行榜」(Global 100 most sustainable corporations in the world)，且排名更從2023年全球第九名一舉躍升為2024年全球排名第四，在低碳、環保、永續等各項評比指標上皆獲認同。

台灣高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責，希望透過ESG的落實不僅提供旅客安全、優質及創新的旅運服務，更持續引領台灣邁向更加進步、美好的新生活；台灣高鐵公司將在追求環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益之各項指標中，尋求創新的經營模式，積極發揮「綠色運具」的優勢，提升能源使用效率與環境永續競爭力，為台灣民眾串聯起「一日生活圈」的便利生活，為維繫台灣社會經濟發展克盡心力。

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