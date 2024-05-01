睽違6年「麻豆香」遶境3天 預估萬人湧入交管時間曝

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3年1科的台南市「麻豆香」遶境，將於3、4及5日舉辦，上一科因新冠肺炎疫情停辦，相隔6年再度舉辦，又恰逢假日，預估吸引上萬人次湧入麻豆看熱鬧，警方針對遶境隊伍所經交通要道事前實施地勘，屆時將依實際車流量及香陣遶行狀況，分階段實施彈性交通管制，請用路人配合。

台南市政府麻豆分局表示，麻豆香科預計參與陣頭175陣，據往例隊伍連綿1公里以上，還有知名的蜈蚣藝閣，將分別於3日上午6時遶巡麻豆圓環五岔路口3圈，4日上午6時遶巡新生北路與中正路口遶巡3圈，聲勢浩大，預計將吸引數萬名香客前來觀看。

警方將依遶境隊伍及道路車流實際狀況，實施彈性管制，車潮較多時，將於管制點實施暫時改道措施，籲請用路人多利用麻豆市區聯外道路，如新生北路、新生南路、台19甲線、市176線、市171線改道行駛，相關交通要道已設置大型改道牌面，請外地遊客提前避開香陣遶行路線。

警方表示，除了嚴格要求遶境隊伍行進期間，應緊靠道路右側及路肩，亦要求廟方派遣交通疏導志工及督陣人員適時引導陣頭行進，避免影響車流，針對重要大型路口警方將派員疏導，圍觀看熱鬧民眾及參加人員均應遵守交通安全規則，避免阻礙交通，倘有違反道路交通管理處罰條例一律依規定開罰。