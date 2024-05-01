阿里山復育山葵成功 產量可增1.5萬株助產業復甦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

山葵是嘉義縣阿里山鄉的特有作物，過去種植在海拔2000公尺以上的國有林地，在國有林地禁止栽種政策力行後，阿里山山葵種植銳減，為讓山葵產業復甦，嘉義縣政府推動為期4年的「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，投入200萬興建山葵智能設施溫室、成立有限責任嘉義縣阿里山原住民山葵生產合作社等，目前種植數已達6分地、4萬株，預計今年將增加到7分地、5.5萬株。

縣府農業處指出，山葵有「綠金」美名，過去鮮食根莖出口價格高昂，開始大量種植後，卻成為永續山林的破口，還需清除原有地被植物與枯枝落葉，種種因素都不利於水土保持，當時的林務局，現為林業保育署於2001年拍板，採漸進式全面回收土地，之後有山葵農引進日本品種交叉配種，讓山葵在中低海拔成功復育。

由於山葵曾是山區居民賴以為生的產業，農業處自2021年至2025年執行「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，投入2000萬，包括興建山葵智能設施溫室2座農場、興建山葵簡易強固型溫室1座農場，辦理教育訓練及生產履歷標章課程，並成立阿里山原住民山葵生產合作社等，阿里山鄉公所及阿里山社區關懷協會也跨域合作，讓居民開拓自己的土地耕作，重啟山葵產業。

阿里山原住民山葵生產合作社理事主席安淑美說，山葵要種植到能上餐桌至少得花2年時間，計畫最初先栽種了1萬株，再慢慢試驗、嘗試找出最好的方法，並從最深山的里佳部落、特富野部落開始發苗讓班員栽種，盼能逐漸增加收穫量。

安淑美說，合作社也開發1000至1200公尺中高海拔山坡地高密度植種技術，在相關單位全力協助山葵復育下，目前合作社社員種植株數約4萬株，面積約6分地，今年估增加到5.5萬株，面積約7分地。

日前嘉義縣長翁章梁前往阿里山上的山葵種植地關心復育情形，也品嘗多道山葵料理的絕妙滋味。安淑美表示，山葵加工品一樣能帶來經濟產值，葉梗可製成貼布、能量飲，合作社也和嘉義大學簽署MOU合作開發山葵燕麥，新鮮的鬚根、梗還能入菜做雞湯，味道清甜爽口，目前正嘗試做山葵冰淇淋，想打造成來阿里山必吃的特色。

翁章梁說，「哇沙米」要變成餐桌上的佐料要花的時間很長，復育過程也不簡單，光是降到中海拔栽種，所需低溫條件就會消失，過程要不斷實驗、克服問題，相當考驗耐心，他實地關心後，看到復育狀況很不錯，只要施種成功就能推廣到部落內不涉及危害水土保持的地方，讓山葵繼續成為阿里山的象徵。