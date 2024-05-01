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陸房地產低迷 建築農民工比重連兩年下滑

  • 中央社

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中國國家統計局發布2023年農民工監測調查報告，顯示中國農民工人數增加，中西部地區就業的農民工增加較多。另外，建築業農民工比重連兩年減少，學者認為是受房地產投資減少影響。

據中國國家統計局4月30日發布的「2023年農民工監測調查報告」，中國2023年全國農民工總量為2億9,753萬人，比2022年增加191萬人，增長0.6%。

第一財經分析報告指出，從事建築業的農民工比重連續兩年下降。2023年農民工從事建築業占15.4%，與2022年相比下降2.3個百分點。

第一財經引述58安居客研究院院長張波說法，他分析從事建築業的農民工比重下降，主要是受到房地產開發投資減少的影響，也因部分年齡大的農民工慢慢退出建築業，但年輕農民工不願加入該產業有關。

根據報告，2023年本地農民工約1.2億人，下降2.2%；外出農民工1.76億人，年增2.7%。外出農民工中，跨省流動為6,751萬人，占38.2%；省內流動1.09億人，占61.8%。

其中，在中西部地區就業的農民工增加較多。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，隨著長三角、珠三角等沿海地區成本提高，不少產業向中西部轉移。中西部很多人口大省近年來承接大量的產業轉移落戶，中西部就業機會增多，很多人就留在省內就業。

據報告顯示，中國農民工平均年齡有逐漸上升趨勢，2023年農民工平均年齡為43.1歲，較2022年提高0.8歲。其中，31至40歲及50歲以上的人口比例自2019年逐年上升，2023年為28.0%及30.6%，為主要構成農民工的兩大年齡組。

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