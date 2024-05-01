陳菊列何佩珊相關經驗 期許新任勞長與勞工好好溝通

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總統當選人賴清德近日積極籌組內閣人選，行政院副秘書長何佩珊為內定勞動部長人選，對此，監察院院長、前勞委會主委陳菊1日受訪時表示，何佩珊長期在立委柯建銘辦公室，對於勞動法令非常熟悉，也十分關心弱勢勞工，期許新任部長一定要與朝野立委溝通，並瞭解台灣勞工面臨國際競爭面臨的困境，更要好好與勞工溝通。

陳菊、勞動部部長許銘春等人1日受邀出席台灣勞工陣線辦理的「台灣勞動40載：勞工運動回顧與展望」特展開幕。

陳菊及許銘春紛紛細數擔任勞委會主委及勞動部部長任內政績，會後接受媒體訪問時針對何佩珊任勞長一事表示，何佩珊長期在柯建銘辦公室，對於勞動法令十分熟悉、更關心弱勢勞工，賴清德選擇是認為台灣的勞工要面臨未來國際許多挑戰，她提及，許銘春為勞動部有史以來任職最久的首長，能夠撐6年以上「實在非常、非常的不容易」，新的部長一定要更多的超越，台灣勞工面臨國際競爭上的競爭及困境，未來要好好的跟勞工溝通，跟國際勞工組織接軌上都很重要。

但針對高雄市長人選一事，是否支持許銘春參選，陳菊說，高雄市長人選是高雄市民決定，支持所有人選，基於對民主的支持，高雄有很多人要參與，每一個有心要為高雄努力都是最適合的人選。許銘春則說，卸任後會先休息一下，休息是為了走更長遠的路。