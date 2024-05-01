八色迷鳥掉落彰化國小走廊！罕見身份引發轟動

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彰化縣和美鎮和仁國小昨（4月30日）在校園2樓走廊發現1隻疑似五色鳥撞到玻璃躺在地上，緊急通報雲林縣野鳥學會救傷，志工一看大為驚豔，牠全身羽毛不只5種顏色，且是一隻罕見的迷鳥「藍翅八色鶇」！預計今天下午回到彰化原地野放。

彰化縣和仁國小總務主任詹世傑表示，昨天早上9點20分下課時，小朋友在自然科教室後面走廊發現1隻鳥躺在走廊上飛不動，可能是撞到女兒牆或窗玻璃震暈了在地上休息。

詹世傑說，該校曾有五色鳥出現，小朋友以為是五色鳥，但拿手機比對圖鑑，發現兩者不太一樣，一名中年級女童說可能是八色鳥！他看也像八色鳥，立即聯絡雲林野鳥學會救援，因為雲林縣林內鄉湖本村是八色鳥的棲息地與繁殖地之一。

詹主任表示，小朋友昨天聽說學校來了一隻嬌客感到很驚奇，一直衝來總務處想看，不過怕驚嚇到鳥兒，讓牠在紙箱內休息。

雲林鳥會志工隨即趕往接送，乍見該鳥不像台灣本地的夏候鳥八色鳥，研判應該是「藍翅八色鶇」，斗六市新生動物醫院獸醫師、也是愛鳥人士陳金發接手檢查，一看就確認是藍色八色鶇，與2年前他曾追到高雄去拍的迷鳥是同一類。

陳金發說，藍翅八色鶇是八色鳥的一種，分布東南亞一帶，又稱馬來八色鶇，翅膀是藍色帶著螢光色澤，胸部到腹部羽毛偏黃；本地的夏候鳥八色鳥的翅膀偏綠、胸部羽毛較淡。

陳金發檢查該隻藍色八色鶇幸好沒有骨折也無腦震盪，也會發出叫聲，檢查完後放入挖洞的紙箱讓牠休息，給予麵包蟲和水，這隻嬌客經過留院觀察恢復良好，恢復活力。

陳金發表示，藍翅八色鶇在2022年曾在高雄中正高工現蹤，吸引大批鳥迷圍觀拍攝，他也曾專程去拍，因為要看這種鳥得搭飛機去馬來西亞才看得到。

他表示，這隻迷鳥沒有受傷，處理原則是原地野放，牠可能會自尋生存地點，等到入秋後吹東北風隨著氣流往南飛。

雲林野鳥學會繫放志工陳嘉宏為牠繫上腳環並做紀錄，測量牠的翅膀是12.5公分、68.9公克重，從頭骨鈣化程度研判約是2歲，研判牠可能是因為能量消耗完太虛弱而掉在和仁國小走廊。