冠軍獎金最高25萬 鹿港國際龍舟賽開放報名

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2024鹿港慶端陽系列活動中的國際龍舟錦標賽，將於6月8日至6月10日登場，今年各組第1名的獎金從原本的10萬元提升到25萬元，報名時間延長至本月5月，彰化縣長王惠美邀請各路好手參賽，並歡迎國內外鄉親前來感受震撼的吆喝聲及刺激振奮的奪旗瞬間。

各路龍舟高手還在等什麼？趕快組隊上網報名參賽！彰化縣政府教育處指出，鹿港國際龍舟錦標賽分為社會公開組、社會公開混合組、國際組、機關組、國中混合組等，各組別第1名獎金提高至25萬元。為了讓更多有意願報名龍舟賽的隊伍共同參與，報名時間延長至本月5日，報名網址為https://lukang-dragonboat.tw/。

鹿港慶端陽是全台舉辦最悠久且規模最大的端午節慶活動，今年的系列活動將由5月12日的龍王祭揭開序幕，一系列精彩活動包括「國際龍舟競賽」、「傳統戲曲表演」、「夜間燈光饗宴」等，彰縣府邀請全國民眾攏來彰化「看龍舟、嚐美食、賞古蹟、玩民俗」。

早期鹿港曾有「千帆入港」的盛況，自1979年舉辦首屆鹿港國際龍舟錦標賽後，歷經40幾年，這項賽事不但是國內知名的龍舟賽，也是台灣觀光年曆國際級賽事之一，同時也是中台灣唯一的端午龍舟賽，鹿港國際龍舟錦標賽呈現百家爭鳴的盛況，且近年因比賽時間橫跨至夜間，燈光絢麗的夜間龍舟賽更成為賽事焦點。