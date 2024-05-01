葉倫：《通膨削減法》將幾乎阻斷陸產清潔汽車電池組件或關鍵礦物

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美國財政部長葉倫上月30日在國會山莊作證，針對《通膨削減法》有關電動汽車稅收抵免的規定使中國的汽車製造商獲益的批評做出回應，表示今明兩年開始生效的限制條款將「嚴格限制」甚至「幾乎完全」阻止中國生產的清潔汽車電池組件或是礦物質與加工。她也表示，減少美國在關鍵藥物上對中國的依賴非常重要。

在這場聽證會上，美國眾議院籌款委員會的主席、密蘇里州的共和黨眾議員史密斯（Jason Smith）與多位共和黨眾議員提出財政部就如何實施《通脹削減法》中有關電動車稅收抵免而制定的規則，會使中國富有的汽車製造商從美國納稅人獲得數以億計的稅收抵免等問題。

針對詢問拜登政府是否支持用美國納稅人的錢來資助中國實體時，葉倫明確表示，《通膨削減法》從今年、明年開始生效的限制條款將「嚴格限制」甚至「幾乎完全」阻止中國公司生產的清潔汽車的電池組件或是礦物質與加工。

根據VOA美國之音報導，依該法條的相關規定，從2024年開始，合格的清潔車輛不得含有來自中國、俄羅斯、伊朗和朝北韓造或組裝的任何電池組件；從2025年開始，合格的清潔車輛不得含有由這些國家提取、加工或回收的任何關鍵礦物，否則將無法獲得7500美元的稅收抵免。這些要求是為了加強美國供應鏈的安全。

另在被問到參與芬太尼生產的中國洗錢組織活動是否不受中共控制的問題時，葉倫表示，根據她理解不是中共在積極引導這種活動，而是這種活動發生在中國公司之間。她說需要合作制裁來打擊這些公司，雖然已經制裁了一些公司，但相信中國還有很多小公司參與了這些前體化學品和其他所需設備的生產。