國中小學生獎懲準則出爐 國教盟提3大疑慮

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針對教育部昨日公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」（以下簡稱「國中小獎懲準則」），國教行動聯盟提出「變相廢除制服及服儀規定」、「不利教導尊重身體自主權」及「學生擔任獎懲委員違反保密義務無法處理」等三大疑慮，呼籲重新檢討。

「國中小獎懲準則」規範全國國中小學校一致性的獎懲及管教基本原則及相關程序，其中對於學務處及輔導室之特殊管教措施、學校之特殊管教措施更有明確之規範，俾利各縣市、各國中小教育人員推展輔導管教工作有所依循，國教盟表達肯定。

不過國教盟也對這項準則提出三點疑慮，第一是「變相廢除制服及服儀規定」？國教盟說， 服裝儀容為生活教育的一環，對於國小及國中學生，為維護校園及人身安全，穿著校服更有必要性。準則第10條規定學校對於違反服裝儀容規定之學生不得加以懲處，等同告訴學生可以不需要遵守學校服裝儀容規定，形同變相廢除制服，以及學校對服儀的穿著要求。

國教盟提出的第二項疑慮是「不利教導尊重身體自主權」。國教盟說，準則強調「不得僅以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他空泛籠統之概念作為懲處要件。」很可能讓學生認為在情感交往關係當中，學校師長無權干涉其親密接觸，也造成學校教育人員因此不敢糾正學生在校園中、課堂上「放閃」等公開、明顯的親密行為，不利於學校教導學生對身體界線、身體自主權的認識與尊重。

國教盟提出的第三項疑慮是「學生擔任獎懲委員違反保密義務無法處理」。國教盟說，國中小學生大多數未滿14歲，少數滿14歲未滿18歲，他們擔任獎懲會委員若違反保密義務，可能造成受管教學生及其他委員權益損害，依法卻無法要求其負起法律責任。

國教盟呼籲，教育部應重視以上教育現場反應問題、確實檢討，並提供學校教育人員更清楚明確的案例及說明，方能有效落實學生輔導管教，保障校園安全與學生權益。

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