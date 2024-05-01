經濟部仍依法調漲電價 藍營揚言正式修電業法、凍結預算

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立法院昨通過電價凍漲案決議，經濟部則表示須依法行政，意即電價仍會維持調漲。國民黨團1日舉行記者會，表示未來將嚴審台電、經濟部預算，非必要可能全數凍結；另外將於3日院會中，將《電業法》修正案抽出逕付二讀，正式將電價調漲，須經立法院審議通過放入法源中。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長許宇甄、鄭正鈐，以及國民黨立委翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開「政府拒絕凍漲電價，絕對傲慢，官逼民反」記者會。

傅崑萁表示，立法院決議電價凍漲，是國民黨及民眾黨團回應民意的提案，但經濟部依然故我，民進黨是在踐踏中華民國的民主；若將立法院通過的決議當耳邊風，是一種鴨霸的行為。

黨團記者會中，國民黨宣布，到下半年審查明年度預算時，除重大項目外，其他預算將考慮全數凍結。另外，本週五院會將電業法修正草案抽出逕付二讀，未來電價調漲必須經過立法院同意，讓權力收歸於民，由立法院監督。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院通過的決議給予行政機關不同意見與思考方向，「但決議不能取代法律」，電價調漲仍屬行政機關權力，立法權不能超越行政權。

對於藍營正式提出修法，吳思瑤說，這是在野黨權利，但若打算透過強行修法，恐怕是再次踰越權力分立原則，電價改革只會綁手腳。