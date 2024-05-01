台科大首增不分系採計數B 四技申請入學報名人數創新高

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高中生申請入學將進入第二階段，台科大於1日公布最新報考狀況，今年首增不分系採計數B與社會科的社會組10個名額，共有1178人報考，創各系組報名人數最高的情形，錄取率只有0.85％，首次招生就成為台科大最競爭的系組。

台科大四技申請入學今年共有415個名額，根據台科大統計，今年共計8417名考生報考台科大各系組，今年平均錄取率為4.93％。第一階段通過篩選人數為2263人，第一階段通過率為26.89％。

台科大教務長陳素芬表示，台科大不分系原本採計數A，收自然組學生，今年首增採計數B社會組10個名額，意外吸引眾多學生報考，第一年報考人數就成為全校最多最競爭的系組，首次讓社會組考生可以報考台科大，實際吸引不少社會組考生而非跨考的考生，可見實際應可收到社會組的同學們，增加台科大學生的多元性。

陳素芬說，台科大學生背景多元，高中生、高職生、外籍生、僑生都有，不同背景的同學各具優勢相互學習，是台科大最大的特色。此外，除了扎實的理論研究基礎，台科大務實實作與產業緊密連結，讓學生們在學時期就能有工作經驗和訓練，是企業愛用的人才，國際化的校園、台大聯盟的跨校資源，都讓台科大的學生更有競爭力。

除了台科大不分系B組外，今年在報考人數上，台科大化工系、設計系工設組、全球發展工程學士學位學程機械組、不分系A組都有明顯成長。

台科大四技申請入學各系組採計科目數不同，台科大多數系組採計3或4科，若以採計4科（國、英、數A、自）的科系來看，最低篩選標準的分數由高至低的前3名依次為電資學士班、電子工程系、全球發展工程學士學位學程機械組。

在招生名額40位以上的學士班來看，今年台科大錄取率最低為不分系學士班A組（4.53％），依次是電資學士班（8.1％）。另外針對單一科系來看，錄取率最低的前3個系組分別為，不分系學生班B組，錄取率只有0.85％，其次是全球發展工程學士學位學程機械工程組（1.24％）、資管系（1.33％）。 為吸引優秀學生並扶助清寒家庭學生就讀，一般生若4科組合級分為2％以內，入學新生可領取第一期40萬獎學金，若入學後能持續維持學科成績，可續發每學期10萬元，最高可達70萬元，清寒生4科組合級分累計前5％以內，最高也可領取70萬元獎學金。

台科大提醒四技申請入學的高中生，台科大將於5月2日至5月6日進行第二階段複試網路報名，申請生也須於網路上傳資格審查暨學習歷程備審資料並繳交報名費，並於5月31日上午10：00錄取公告並寄發報到通知書，6月1日下午辦理新生入學說明會，歡迎正備取生與家長多多參加。