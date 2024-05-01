「蝴蝶夫婦」記錄348種蝶類生態 榮獲周大觀基金會全球熱愛生命獎章

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周大觀文教基金會4月30日於華梵大學頒發2024年全球熱愛生命獎章給台灣拍攝蝴蝶種類紀錄保持人「蝴蝶先生」蔡百峻，與就讀華梵大學碩士在職專班的「蝴蝶夫人」蕭麗娜，肯定2人對撒播台灣蝴蝶美善、推廣全球生態藝術的卓越貢獻。

頒獎典禮貴賓雲集，包括合正巨霸集團總裁蕭義明、Hi-Q董事長張永聲、台灣銀髮族總會會長謝德璋、東湖扶輪社社長趙國鈞、華梵大學傑出校友余政憲等人都親臨見證並致詞祝福。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，蝴蝶先生蔡百峻為國內第一位於野外拍攝到台灣國寶級寬尾鳳蝶的生態攝影家，至2007年已累積拍攝台灣近4百種蝴蝶中的348種，是台灣拍攝國內外蝴蝶種類最多的紀錄保持人。

目前就讀華梵大學東方人文思想研究所碩專班的蝴蝶夫人蕭麗娜，周進華則形容像「發光發熱的發電機」，將蔡百峻拍攝的生態作品於國內外策劃展出，以文創商品行銷台灣獨有的蝴蝶文化，曾榮獲經濟部國家新創事業獎、青年創業協會總會新創事業特別成就獎等殊榮，「有她在的地方就有溫暖的磁場」。

華梵大學林從一校長說，蔡百峻與蕭麗娜是藝術家與企業家的完美結合，2人一靜一動合作無間，為撒播台灣蝴蝶之美不惜賣掉3房，四十年如一日帶動生態保育，無私公益精神令人感動，非常符合華梵大學創辦人曉雲導師推動「覺之教育」自覺他的生命情懷，獲頒全球熱愛生命獎章實至名歸。

蕭麗娜感恩地說，蝴蝶象徵轉變與重生，母校華梵的每一位同學就像蝴蝶的蛹，一起接受覺之教育，在老師教導下蛻變成美麗的蝴蝶，期待自己在華梵東研所能藉由古代莊周夢蝶到現代蔡百峻的生態蝴蝶夢，深入探討蝴蝶與人文思想的關聯，為心靈寄託提供新的思路和啟示。

蔡百峻說，眾生平等，得到全球熱愛生命獎章「彷彿蝴蝶在作夢」，也正如曉雲導師所譬喻的人生三部曲，最後破繭而出羽化成蝶，進入人生另一個轉捩點；今日得獎鼓舞了74歲的他繼續為生態打拚，像蝴蝶般勇敢飛向世界各地。

為永續推動全球熱愛生命運動，周大觀文教基金會27年來共表揚全球79個國家、459位熱愛生命獎章得主，頒獎現場並展出「蝴蝶夫婦」精彩的生態文創作品，蕭麗娜高齡90的母親以及哥哥、女兒、孫子等家人也到場祝賀，展現四代同堂的好感情。