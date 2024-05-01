干預匯市來真的？外媒曝日銀帳戶少了5.5兆日圓

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日圓29日（周一）如坐雲霄飛車，早盤一度改寫34年低點後，午後卻戲劇性回升，市場揣測日本當局已進場干預，雖然日本官員並未表態，但綜合媒體報導，日本央行（日銀）帳戶卻出現5.5兆日圓變化，推升日銀出手干預的可能性。

日本經過幾個星期的口頭干預之後，日圓周一仍出現急貶態勢，並跌破160日圓兌1美元關卡，改寫34年新低，隨後大幅反彈，引發市場猜測日銀是否出手干預。

新浪財經引述外媒分析，日銀周一很可能已經出手干預匯市，若分析為真，這將是日銀自2022年以來首次出手。

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日圓匯率大幅波動前，東京短資株式會社曾估計，日本央行的經常帳餘額將減少2.1兆日圓，而貨幣經紀商Central Tanshi Co.則預計減少2.05兆日圓，兩則預估規模相當。

日本央行周二報告顯示，由於周三政府債券發行和納稅等財政因素，其經常帳帳戶可能會減少7.56兆日圓（約台幣1.4兆元）。相較市場預測的2.05兆、2.1兆日圓降幅多出許多，兩者產生差額被認為可能是因為實施了干預，規模估約5.5兆日圓。

三菱日聯銀行全球市場研究主管Teppei Ino表示，觀察日銀經常帳戶變化來看，日銀很有可能在29日出手干預，規模大概5兆日元，基本上符合預期。

市場相關人士透露，外匯交易結算會在兩個營業日後，即5月1日反映在央行經常帳戶餘額上。

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda）周二表示，投機導致的過度匯率波動將對經濟產生負面影響，當局將採取適當行動應對。但對於是否出手干預表示「表示無可奉告」，並稱日本財務省將確保在下個月底公布行動結果。