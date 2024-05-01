今年GDP成長謹慎樂觀 朱澤民：出口量和單價雙成長

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主計總處日前公布今年第一季經濟成長率為6.51％，創11季新高，若維持原本預測，可望帶動全年經濟成長率增加至3.57％。談到全年經濟成長率，主計長朱澤民1日表示，5月會有新預測，對此謹慎樂觀，而他也透露，不僅出口量成長，出口單價也轉為正成長，雙成長是好事，代表我國貿易條件沒有惡化。

立法院財政委員會今日邀請主計總處、財政部、經濟部、勞動部、國發會等單位針對「如何改善受雇人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升台灣勞工實質薪資」，進行專題報告，並備質詢。

立委李坤城問朱澤民對於第一季經濟成長率為6.51％高不高興？朱澤民回說當然高興，因為比我們預期的好，主要是出口不錯，消費維持平穩，民間投資雖然還是負的，但沒有想像負的多。

朱澤民特別提到，我國出口增加，單價也成長，前者增加15％，後者成長1.5％，不像前陣子單價下跌，這是很好的一點，「代表人家對我們有需求，不是我們俗俗賣，而是對方跟我們貴貴買」，顯示我國貿易條件沒有惡化。

對於全年GDP成長預測，朱澤民說，5月底會有新的預估，趨勢上是成長，對今年經濟成長率謹慎樂觀，慢慢成長、復甦力道和緩，「不能說很樂觀，不然會讓下一任主計長會抓狂」。而預測不是用憑空想像，是用資料估計，因此全年GDP有望上修至3.57％。

主計總處4月30日公布經濟成長概估，在出口明顯優於預期下，第一季經濟成長達6.51％，優於原預測，為近11季新高，假設未來三季維持預測，並更新首季的經濟成長，則今年經濟成長將上修至3.57％，比原預測高出0.14個百分點。