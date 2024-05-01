震後住房率僅剩1成 業者盼旅遊獎勵火力集中花蓮

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花蓮強震後，外地遊客少之又少，住房率跌到谷底，經濟部、花蓮縣政府預計近期公布旅遊市場獎勵方案，刺激住宿旅遊、食宿遊購行各項消費；花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，5到7月花蓮住房率僅剩1成，希望相關資源與經費能集中火力在花蓮，這是業者「救命錢」，讓東部觀光產業能儘快復甦。

縣府觀光處長張志翔指出，目前花蓮縣內民宿業的住房率僅約1成，情況比疫情期間嚴重，為了提振觀光，已邀業者產業座談，4月18日行政院會議中也提出增強花蓮國內外旅遊的策略。

另外，經濟部也將投入經費實施災後振興措施，5月至10月有東大門振興夜市券行銷活動，夜市振興券前往花蓮住宿者，可領取100元的商品券等方案、補助花蓮商圈，觀光署也正朝自由行、團客或是境外包機獎勵來思考補助，希望多重刺激消費。

張志翔也預告，後天（3日）將北上召開「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」記者會，包含國內、國外的自由行及旅行團市場，到花蓮住宿及永續旅遊，就有機會獲得電動汽車，雙人機票，還推出寵物旅遊及身心障礙人士提供永續旅遊獎勵金。

同時縣府與Agoda及KKday國際住宿及旅遊體驗平台合作，推出國外自由行旅客獎勵及行銷推廣，最高享有30美元住宿折抵等。 陳義豐感謝政府支援，他說，地震後花蓮持續退房，遊客不敢來，轉而到小琉球旅遊，當地訂房已溢滿，但這次振興方案補助措施據說台東也在支持，他呼籲中央政府觀光署等將資源火力集中在花蓮，這是業者「救命錢」，盼中央持續加碼協助，讓觀光旅宿盡快復甦。