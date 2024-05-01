彰銀連3年獲公司治理評鑑上市公司前5％最高榮譽

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彰化銀行公司治理再次獲得肯定。日前於台灣證券交易所公布第10屆公司治理評鑑中名列前5％，表現優異，足見彰銀積極投入公司治理的努力。

公司治理評鑑為證交所及證券櫃檯買賣中心共同委託證券暨期貨市場發展基金會，對所有上市櫃公司評量。透過「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等4大構面的詳細檢核，協助投資人瞭解公司治理實施成效，並促使企業良性競爭及強化公司治理水平，自發性地將公司治理形塑成為企業組織文化。

彰銀在董事長凌忠嫄、總經理周朝崇帶領下，積極落實公司治理各項作為，尤其在主管機關推動的新指標方面均予重視、加強落實。

其中，彰銀建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理的資源，獲得國際標準ISO 27001、ISO 22301及BS 10012認證。

彰銀更完成第一檔5年期無擔保主順位新台幣10億元金融債券的發行，為可持續發展債券，將所募集的資金用於再生能源及能源科技發展的綠色投資計畫。

此外，彰銀主動參加社團法人中華公司治理協會「CG6013(2021)公司治理制度評量」，獲得「特優」認證。另一方面，彰銀透過股東常會全程影音紀錄及議事錄詳細記載股東提問與公司回覆，以多元方式強化與股東的溝通，維護股東權益。

彰銀更經由公益慈善、贊助文化活動、體育發展、捐贈及企業志工服務等，投入相關資源促進社區永續發展，對公司治理相關議題投注相當心力。

彰銀近年業績表現亮眼，2023年度稅後盈餘達129.82億元，年增18.33％，相較2020年呈翻倍成長，為股東創造極佳的股利水準，回饋股東。

彰銀表示，感謝公司治理評鑑的肯定，未來於衝刺獲利表現的同時，亦將落實良好的風險控管，專注於資產品質水準提升，並追求公司治理精神的具體實踐，維持高水平的公司治理，打造彰銀成為卓越的永續治理金融業者。