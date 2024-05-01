日本能劇演譯傳統媽祖故事 登高雄春藝舞台

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2024高雄春天藝術節重磅國際節目㇐日本能劇〈媽祖〉即將登場，為期2年的演出歷程今年終於全演職員到齊登台演出，主創團隊還特別費心改編與京都版本略不同的台灣版〈媽祖〉，就讓台灣觀眾一起來認識這個深奧莫測的日本能劇。

日本傳統藝能「能劇」擁有600餘年歷史，松風幻影、獨有的幽玄之美、精緻的能面與服裝、搭配地謠與樂器。飾演媽祖的片山九郎右衛門受高雄春天藝術節邀請，已於去年與主要演員來到高雄文化中心至善廳舉辦「前導講座」並進行正式演出場地勘選，也為台灣觀眾帶來精彩滿點的「能」量；今年片山九郎右衛門率全員國寶級能樂師齊聚高雄以於日本傳統藝術且被認定為無形文化遺產的「能」型式演出，透過台日文化交流的浪漫能量，祈禱跨越海洋的和平，將愛傳遞到世界各角落。

「能不能夠創作一齣以媽祖為主角的能劇？」這句話一直存在片山九郎右衛門十世心中，歷經疫情期間的多年淬鍊與籌備；多年前全球籠罩於疫情陰影下，片山九郎右衛門想起20年前來自台灣好友的提議：「希望能把媽祖的故事製成能劇。」以台灣信仰海洋女神「媽祖」為主角，並由片山老師親自擔綱企劃製作，攜手日本知名編劇小說家－玉岡薰編寫腳本。

此新作2022年四月於日本京都觀世會館公開映演同時於線上募資平台並引起熱議，而募資來源最多的支持者即是來自台灣。這齣聚集日本能樂界超強演出陣容包括：野村萬齋、味方 玄、分林道治、寶生欣哉、橋本忠樹、茂山逸平等人齊聚一堂，且是以台灣人民心中信仰的女神「媽祖」為劇中主角，並以日本歷史悠久的文化藝術能劇演繹，讓台日文化交流更顯浪漫且溫馨。

5月18至19日新作能劇〈媽祖〉正式演出將於大東文化藝術中心演出3場，也規畫有青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用：目前僅剩5月18日晚上還有少數票券，主辦單位提供的優惠有：4張同場次或加入「高雄愛樂之友」可享9折優惠一般觀眾可以多加利用，節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。