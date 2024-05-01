高雄永續觀光力培力課程 5月聚焦IP行銷、夜間觀光

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高市府觀光局「2024高雄永續觀光力」培力課程系列講座，吸引許多高雄市觀光業者報名，連屏東業者也專程北上參與，5月8日及6月6日梯次課程將講授IP行銷管理、夜間觀光、異業結盟行銷策略和樂齡旅遊等時下最夯主題，透過專業師資分享讓業者充分掌握趨勢、學習技能並適時融入自身服務，共同提升高雄觀光整體服務品質。

高市府觀光局長高閔琳表示，順應環保永續的世界潮流與市府淨零碳排政策，積極開辦「2024高雄永續觀光力」系列培力課程，前6場以永續觀光、服務品質提升、民宿及景點的永續經營為題，每場皆吸引超過百位高雄在地旅宿、旅遊、旅行、遊樂、伴手禮等觀光業者參與。其中，數位來自屏東的業者也報名參加，並表示觀光局的培力課程提供難得的交流和學習機會，更有助於提升自身的經營管理能力。

高閔琳表示，高市府近來不只陸續舉辦各類大型活動如黃色小鴨、高雄燈會，同時也著重發展演唱會經濟、力推會展產業，透過跨局處合作打造高雄觀光環境、增加留客誘因，「2024高雄永續觀光力」課程將著眼於IP行銷、夜間觀光、異業結盟及樂齡旅遊，以獨特的行銷、全齡的接待思維，將各年齡層的遊客導入高雄，讓高雄成為國內外遊客旅遊首選。

觀光局說明，「2024高雄永續觀光力」 課程，5月8日上午將由「台灣觀光點子王」劉喜臨教授，分享IP行銷管理和夜間觀光的策略運用及實例分享，進而探討創新行銷策略如何提升旅遊體驗、運用自己擁有的IP化成觀光吸引力。下午場次則由銘傳大學休閒遊憩管理學系助理教授楊正翔，以工作坊形式帶領業者們產出實用的異業結盟行銷策略，培養大家掌握行銷竅門，找出獨特魅力吸引更多客群、提高競爭力。

而6月6日課程由國立高雄餐旅大學觀光學院長蕭登元開場，分享各種旅遊體驗與多元化旅遊需求；國立高雄餐旅大學觀光研究所教授黃榮鵬，將以觀光產業異業結盟的成功案例和合作模式等資訊提供與會業者參考。同日下午則安排2位樂齡旅遊專家，透過案例資訊分享和實務經驗協助觀光業者掌握樂齡相關趨勢。