高雄芭樂推銷至星馬 深受民眾歡迎

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高市府農業局積極為在地農特產品拓展星馬市場，尤以芭樂深獲星馬民眾歡迎。農業局說，今年持續在新加坡NTUC超市舉辦推廣活動，並首次上架馬來西亞頂級超市QRA。上半年預計舉辦60場推廣活動，3至4月已舉辦37場，民眾反應熱烈。

高雄農業局長期與新加坡當地最具規模的連鎖超市NTUC Fairprice職總超市合作，持續舉辦芭樂等試吃推廣活動。今年的推廣活動選擇於春末舉辦。

馬來西亞逾6成人口為穆斯林，適逢今年齋戒月較早，農業局也入境隨俗待齋戒月結束後舉辦試吃活動。今年上半年預計於馬來西亞辦理30場推介活動，已於4月底攜手QRA、Isetan 等超市舉辦6場試吃推廣活動。值得一提的是，今年首度將水果鋪貨至QRA超市，該超市為馬來西亞當地超人氣頂級超市，吸引不少網紅在IG分享。

QRA超市以歐美風格的營運模式著稱，銷售定位鎖定以商務人士及外國人士等頂端消費者為主要客群，目前在吉隆坡有四家分店。高雄農業局相中QRA的特性及未來發展性，透過鋪貨至QRA超市讓高雄優質水果吸引更多馬來西亞不同客群的注目。

農業局表示，高雄紅心芭樂以其翠綠的外型、紅潤的果肉及香脆口感享譽星馬地區，當地市場佳評如潮，深受消費者喜愛。另一方面，高雄蜜棗也在今年贏得了廣泛的好評。農業局長張清榮表示，紅心芭樂和蜜棗成功開拓星馬市場，出口量穩定成長之際，隨著農產品的不斷優化，農業局也與星馬通路積極討論新品項，國際市場耕耘是場長期的馬拉松戰，未來將開發更多高雄水果品項，與星馬市場消費者分享。