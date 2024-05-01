中市兒童節送「沒作業」4大禮 半數學校沒落實挨批：騙小孩

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為慶祝兒童節，台中市政府今年標榜「送給全市學生一個大禮」，包括「不背書包、不穿制服、走出教室、不寫作業」，但全市200多所國小卻只有不到一半學校依照辦理，市議員江肇國、周永鴻上午在議會質詢，抨擊市府根本就是「騙小孩」、相當不可取。台中市副市長鄭照新說，當時市長是說「鼓勵」，沒有絕對要求。

江肇國1日在議會教育文化業務質詢指出，市府今年兒童節送給全市學生一個大禮，市長盧秀燕還特別在市政會議上提到，這4項禮物就是不背書包、不穿制服、走出教室及不寫作業，但他回家跟小孩說有兒童節大禮，卻發現學校根本沒執行，問教育局對4項禮物落實的情況滿意嗎？

江肇國說，根據統計，全市244所國小中僅121所國小依照辦理，達成率不到一半，在4月1日到3日擇1天不背書包、結果有4成學校不甩教育局，3天選1天不出作業的部分也有4分之1的學校不理教育局，到底教育局推行政策有無事先與學校溝通，市府宣布要送孩子大禮，結果超過一半的學校學生沒收到，呼籲「大人不要騙小孩」。

教育局長蔣偉民表示，今年送小孩大禮的政策有達成一定效果，但仍要持續努力，執行率的情況會再嚴格要求各校落實，明年送兒童節大禮的措施應會繼續執行，也會要求學校落實。鄭照新強調，市府絕對童叟無欺，不會看小孩年幼可欺；市長在市政會議是說鼓勵，沒有絕對。