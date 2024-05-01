《科技》17LIVE搶虛擬主播市場　「Easy-V虛擬開播」上線

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【時報記者莊丙農台北報導】看好全球虛擬偶像市場，影音直播串流娛樂平台17LIVE為大舉增加平台虛擬主播數量，讓更多玩家用更輕易的方式成為虛擬主播以及提供更多不一樣的直播內容，4月上線「Easy-V 虛擬開播」，使用者僅要上傳含2D或動畫的人臉圖片檔案，17LIVE平台會自動將該圖片生成使用者專屬虛擬主播形象，大幅降低使用者想成為虛擬主播的門檻。

17LIVE表示，Global Information分析報告估計，至2028年全球虛擬主播市場規模將達到174億美元（約5,568億台幣）。虛擬主播市場持續成長，除吸引更多人想成為虛擬主播外，不少企業也投入資源成立企業專屬虛擬主播。但成為虛擬主播有許多條件限制，如硬體設備、虛擬形象等，其中被稱為「V皮」的虛擬形象費用更是一大筆花費，從5-6萬的基本款到破百萬的超高階款都有，對於非企業身份的一般玩家是筆不小的負擔。

為降低進入門檻，並為17LIVE平台快速累積虛擬主播數量，以及提供更多元優質內容滿足用戶期待，公司研發團隊繼去年第一季推出串接Live2D、VRM 3D格式後，於4月上線全新功能，只要上傳含「人臉的」可攜式網路圖形（Portable Network Graphic，PNG）至17LIVE平台，平台會自動將形象轉化為可使用的虛擬主播型態，之後使用者即可以其形象於17LIVE開播，並可做到虛擬主播臉部表情與真人同步。

17LIVE補充，為讓虛擬主播玩家輕易加入平台，而真人主播與用戶也能輕鬆體驗到用虛擬分身開播的趣味，公司一直不斷結合新技術導入新功能，此次推出的最新功能預期有機會為平台帶動另一起虛擬主播數量成長潮，目前17LIVE日本區虛擬主播數量約佔日本區主播數的20％。

針對虛擬主播事業，除積極導入新技術降低進入門檻、廣招外部虛擬主播加入平台外，17LIVE亦於去年8月及今年1月先後推出自有IP虛擬主播團體《武士來舞BUSHILIVE》、《GanGun Girls》，搶攻IP與虛擬主播市場，目標透過平台抖內制度帶進營收，同時鎖定發展周邊商品販售、舉辦主播見面會或演唱會等，以創造更多元營業項目。