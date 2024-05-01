台灣金融人才培訓課程 開拓中東區處女地

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台灣金融研訓院的國際化腳步穩健前行，本周跨進中東地區，與阿聯酋金融學院（Emirates of Institute, EIF）達成簽署合作備忘錄。台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，雙方將就金融人才培育加以合作，不僅促進台灣金融行業的國際化發展，且將在國際市場拓展了影響力，

金研院的破冰之旅，是台版金融人才培育首度前進中東市場，且能實際參與中東地區目前積極推展的區域資產管理中心角色。黃崇哲指出，兩機構合作將特別聚焦於共同探索金融科技（FinTech）與資訊安全、永續金融及伊斯蘭金融等前瞻領域。

此外，台阿雙方將進一步於金融研究與人才培育等面向加強交流與合作，透過資源整合，TABF與EIF將共同開拓創新之路，引領金融業邁向韌性與敏捷的新未來。

黃崇哲近日率領台灣代表團赴阿布達比，與EIF總經理諾拉·阿爾布魯希(H.E. Noura Alblooshi)在阿聯酋央行總裁兼EIF董事會主席哈立德·巴拉瑪(H.E. Khaled Mohamed Balama)的見證下，正式簽署了合作備忘錄，開啟兩地金融領域深度合作的序幕。

金研院長期站在金融人才培育的前端，長期致力於提供一流的培訓與認證服務，滿足金融產業不斷發展的需求，此次開啟嶄新篇章，透過這份合作備忘錄正式與阿聯酋金融學院（EIF）確立合作夥伴關係。

金研院表示，EIF為阿拉伯聯合大公國金融人才發展機構的領導者，在銀行和金融領域提供世界級的教育、培訓與服務。致力於推動金融人才的專業培訓及培育，持續提供新技能和知識，這不僅為國內人才提升競爭力，同時也強化阿聯金融人才在全球市場上的表現。EIF與作為亞太銀行學院協會（Asian Pacific Association of Banking Institutes, APABI）秘書處的TABF，一直保持著友好的互動，並在過去的合作中建立了穩固的基石。