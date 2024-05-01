獨家》P2P平台又爆雷！旭新停止出金 金管會緊盯

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繼imB網路借貸平台之後，又一家「債權投資P2B網路理財」旭新科技爆雷，4月30日官網公告停止出金，投資人已成立自救會。金管會指出，目前沒有收到旭新投資人申訴，後續會再緊盯發展。現階段對P2P平台朝兩方向控管，一、協助P2P業者加強自律，二、優化P2P業者與銀行合作機制，優化金流管理。

金管會指出，根據台中地檢署新聞稿資料，旭新科技遭起訴，是因被認定有違反《銀行法》的不法吸金，金管會給予尊重。

旭新科技股份公司在網路架設P2B模式的理財網站，並以期滿還本、7至12％高報酬率為宣傳，吸引近萬投資人認購柬埔寨等境外債權，吸金高達73億元。去年9月台中地檢署認定該公司已涉嫌違反《銀行法》，對旭新科技公司陳姓負責人等15人提起公訴。

目前旭新投資人已成立自救會，而旭新公司將從5月1日起連辦五場說明會，針對公司近況進行說明。

據旭新聲明稿指出，去年imB詐騙案爆發後就讓整個產業陷入寒冬，銀行動輒以高風險為由終止服務關掉網路借貸業者的銀行戶頭，去年更遭中檢依銀行法提起公訴，公司的營運帳戶1,800萬新台幣與代管帳戶內的資金8,000多萬元就被扣押，嚴重影響到投資人的權益與公司日常營運。

旭新聲明稿指出，目前並未有任何受害者，為了保障台灣旭新科技所有投資人的權益，新加坡、柬埔寨、馬來西亞、印尼的合作方已統一委託新加坡知名律師事務所處理之後的還款事宜。而台灣旭新這邊也由創業至今的法律顧問作對口，共同替投資人維護法律權益，並協調還款事宜。投資會員在旭新上的提款以及債權再轉讓功能會暫時暫停，待雙方律師協調完成後，由新加坡合作方提供新的還款方式與期程。

金管會指出，為協助健全P2P平台產業的正向發展，在2023年10月19日發布「網路借貸平臺業務事業指導原則」，針對P2P平台的風險控管機制及消費者保護措施，訂定相關參考做法。

金管會指出，P2P平台是依民法規範提供資金借貸及債權轉讓等資訊中介及媒合相關服務，不是金管會核准設立的金融特許事業，不得經營吸收存款或發行有價證券等金融特許業務。

金管會提醒民眾，若要投資P2P借貸商品，要仔細了解平台運作模式，不要憑藉業者宣稱高獲利而貿然投入，需注意債權安全性和金流。