勞工朋友最需要保障是什麼？遠雄人壽建議用「意外險」轉嫁風險

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今日是五一勞動節，勞工朋友最需買的保障是什麼？遠雄人壽建議，不管上下班途中或移動性勞工，最應規劃是意外險，遠雄人壽在今年勞動節推出「意路發終身傷害保險」，能全方位守護勞工朋友，轉嫁工作時面臨的風險。

這幾年台灣美食外送需求大增，根據勞動部統計，國內美食外送員人數已逼近15萬人，近三年增加三倍以上，8成以上的外送員最擔心工作時發生意外事故，許多勞工朋友們外出打拼，還須承擔上下班途中的交通與工作職災風險，勞動節來臨之際，遠雄人壽建議勞工族群可妥善運用傷害保險，來轉嫁工作時面臨的風險。

意外總是來得突然，若未事先做好妥善規畫，一旦遭受事故急難，可能造成失能或重大傷害，導致收入中斷，甚至家庭經濟生活陷入困頓，「遠雄人壽意路發終身傷害保險」(以下簡稱意路發)，提供意外身故、意外失能保險金、意外失能扶助金、重大燒燙傷與豁免保障等全方位防護。

以30歲男性、職業為美食平台外送員為例，投保意路發商品，繳費20年期、保額100萬元，意外險職業類別為第三級，平均每天保費只要11元(年繳保險費4,100元)，即可 擁有一整年365天的完整保障，保障直至98歲；如未超過80歲，因陸上交通(含汽機車駕駛、乘客)、水上交通、航空交通、地震、颱風、洪水、土石流、火災、雷擊等9種特定意外造成的身故及失能程度之一者，額外按失能比例換算提高一倍的保障。在意外失能扶助保障部分，除提供1-11級意外失能豁免，如遭逢特定意外事故以致1-6級失能，除按失能比例換算的「意外失能保險金」外，另加碼給付「特定意外失能保險金」，且持續提供每年24萬元，保證給付15年「意外失能扶助金」，最高合計560萬元，讓因意外必須暫停工作時，也能有生活安養扶助金，支應日常生活開銷。

由於意外險是依據保戶職業風險等級計算保費，投保時應誠實告知工作性質(含兼職)；若保險期間更換工作，不論風險降低或提高，也需主動告知保險公司，避免未來若發生意外事故，如因所繳保費不符合相對應職業等級保費時，理賠金可能會依據保費差距而打折扣。風險無所不在，需要提前準備，為忙碌的工作多添一份保障。