AI新寵逆風！美超微盤後跳水15％ 2關鍵原因曝光

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美超微（Supermicro）周二公布財報，儘管營收較去年同期成長達200％，但仍低於市場預期，雖然釋出調高全年財測利多，但股價在盤後交易仍一度重挫15％，顯示市場仍難掩失望情緒。

根據資料顯示，美超微2024年會計年度第三季財報（截至3/31止），營收達38.5億美元，遜於市場預期的39.5億美元，但仍較去年同期暴增200％，較上季成長103％；淨利為4.025億美元，較去年同期的8,580萬美元呈現數倍增漲；每股淨利為6.65元，高於預期的5.78美元。

美超微股價盤後大崩15％為哪樁？事實上除了營收表現遜於預期之外，美超微上季毛利率為 15.5%，雖季增0.1個百分點，但卻卻低於一年前的17.6%。儘管美超微盤後大崩，但累計今年以來仍飆漲205％，而標普500則僅上漲6％。

另一方面，美超微也調升2024年度會計年度財測，營收從143億～147億美元上修至147億～151億美元，平均毛利率目標為14～17％，全年調整後每股淨利為23.29～24.09 美元。

美超微執行長梁見後指出，因關鍵零組件短缺，致使出貨動能受到限制，若排除上述因素，美超微出貨動能可望更高，上季營收也將有更好表現。梁見後表示，目前該公司正著力開發伺服器水冷解決方案，隨著新解決方案的不斷出現，預期將持續擴大市佔。