人口持續下降衝擊 最新統計日本空屋數達900萬

隨著人口持續下降衝擊日本的社會和經濟,空屋數量已超過900萬棟。 《衛報》報導，週二公布的政府數據顯示，截至2023年10月，被稱為空屋房＂的空置房屋數量比2018年的前次調查增加超過50萬棟。 這個問題的根源在於農村人口外流，加上許多繼承此類房產的人無法或不願居住、翻新甚至拆除它們。然而城市也未能倖免，長期空置的房屋在市區內有成百上千棟。 這些空屋總數佔日本所有房屋近14％，但真實數字可能更高。野村綜合研究所估計，空屋房數量將近1100萬棟，10年內可能佔所有房屋30％以上。 在受調查的房產中，超過440萬棟可供出租——但長期空置，且大多遠離人口中心。超過380萬棟的狀態不明，而其中僅33萬棟在銷售。 在日本，空地比有房屋的土地稅賦更高，增加了拆除舊房子的財務負擔，導致一些人避免繼承房產。 不過，這些大量空置房產開始吸引外國人的興趣，尤其是傳統民家被視為廉價且獨特的住宿、度假別墅或可出租給遊客的選擇。 有日本民眾以翻修並出租房屋給觀光客獲利，然而專家警告說，修復這些房產恢復往日風光需付出巨大代價。目前雖有很多關於這些巨大日本農舍可以非常便宜甚至免費獲得的風潮，尤其是在國際買家中。但這是一項龐大的承諾，能修復的承包商並不多，因為日本傳統木工技術正在消失。10年後，我們可能會看到許多由外國人擁有的空屋房。 然而，外國遊客對體驗住宿在傳統日式民宿的興趣很高，目前需求超過供給。 隨著日圓兌美元匯率來到歷史新低，推動日本觀光旅遊熱潮，3月份的海外遊客人數創下300萬的新紀錄。 人口因素帶來的衝擊並非只有日本一國在應對。在韓國，女性生育率去年下降到創紀錄的0.72，遠低於日本在2022年的1.26。新加坡和台灣的生育率也已跌破每位婦女1個孩子，而美國的生育率同樣處於百年來的最低水平。