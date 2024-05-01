台大國發所教授每年可指導14生 葉元之：恐讓政客洗學歷

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台大國發所之前爆發一連串政治人物論文抄襲醜聞，重創名譽，所方在昨日公告的「國立台灣大學國家發展研究所學位論文品質與管考準則」提到，專任教授每人每學年最高可指導14人。立委葉元之認為，形同「開後門」的做法，讓外界忍不住質疑，是否還是要讓素質低的政治人物進來洗學歷。

台大去年在教務會議通過「精進學位論文品質」與「訪視委員會運作」，前者要求校內各系所研擬並公布「精進學位論文品質」相關辦法，已有45個系所、學位學程在去年底公告，但台大國發所則到昨日才公布。

依照台大國發所公布「學位論文品質與管考準則」，專任教師每學年度入學新收指導博士生最多2位、碩士生（不含專班）6位、在職專班生6位。換算下來1名老師1學年最高可指導14名學生。

至於論文相似度規定部分，所方規定，研究生學位論文考試前，必須完成論文原創性比對並提供原創性比對檢核表，排除引言、參考文獻、目錄及附件，其比對相似度應低於15％。

輔仁大學社會系教授戴伯芬表示，就該所教師每年度最多可收14名指導學生，「非常不正常」，形同「開大門」的做法，不只讓老師無法顧及每位指導學生，且不同老師收生人數也很容易因此出現落差，呈現教師工作勞逸不均的問題，最後恐導致教學品質不斷下降。

戴伯芬援引OECD（中文全名：經濟合作暨發展組織）的比例，大學師生比為1：15左右，日本則是1：10，對比國際數據，台大國發所的老師招收指導學生數量已明顯超標，無法保障學生受教權，「實在不懂台灣到底是要辦出怎樣的頂尖大學？」

立委葉元之說，身為台大國發所一般生畢業生，在求學階段，所方與指導老師對於論文都要求很高，但後來在職專班發生多起綠營政要的論文抄襲醜聞，導致台大國發所學歷貶值。

葉元之指出，如今所方在修改論文品質的做法上，也是要改不改，既然1名老師1年可以收到14名指導學生，看來沒有從之前的事件吸取教訓，還是得過且過，讓人忍不住質疑，「是不是依然要開後門，讓素質低的政治人物進來洗洗學歷」，呼籲還是趕緊懸崖勒馬，不要讓畢業生蒙羞。