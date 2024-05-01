諾羅病毒大爆發 南投1周逾2千人腹瀉就醫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據衛福部疾管署統計，上月14日到20日一周時間，全國腹瀉門急診就診共計12萬3660人次，其中檢出病原以諾羅病毒為主，而南投縣腹瀉門急診就診人數也高達2209人，雖比前一周下降約14％，不過衛生局仍提醒民眾，仍須留意手部衛生與飲食安全，如有腹瀉情形，待腸胃炎症狀消失至少48小時後，再外出行動，降低病毒傳播的風險。

南投縣衛生局長陳南松表示，引發急性腸胃炎最主要因素，可分為病毒性感染或細菌性感染，主要經由「糞口傳染」與「接觸傳染」；而病毒性腸胃炎常見致病原為「諾羅病毒」與「輪狀病毒」，通常感染後1至3天，開始出現腸胃炎症狀，症狀可以持續1到10天，以症狀治療為主。

病毒性腸胃炎與細菌性腸胃炎，共同症狀都是頭痛、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及脫水等，細菌性腸胃炎部分患者會伴隨血便或膿便，細菌性感染症狀會較為嚴重，症狀通常會持續1天或2天，有些會持續7～10天，早期可服用抗生素治療。

若民眾感染急性腸胃炎，治療期間應維持清淡飲食及營養攝取，避免過油過鹹或高糖分的食物刺激腸道蠕動，加劇腹瀉的症狀，同時也要注意補充水分與電解質，症狀嚴重時請盡速前往就醫。

陳南松呼籲，由於諾羅病毒傳染力強，只需極少的病毒量便可傳播，容易造成社區群聚感染，民眾務必留意手部衛生與飲食安全，培養良好衛生觀念，烹飪、用餐前使用肥皂澈底洗淨雙手降低感染機會，生熟食分開調理並使用公筷母匙，保持食材新鮮及注意存放衛生，食材要澈底加熱煮熟，食品中心溫度超過70℃，細菌才能夠被消滅。