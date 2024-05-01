新北市交通智慧化 斥3億打造運輸中心整合5大功能

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新北市交通服務將以智慧化為導向，交通局長鍾鳴時今（1）日以「智慧交通 串起新北生活每一天」為題，於市政會議專題報告精進改善重心，包含建構8條AI智慧走廊、設置UPS不斷電系統、市區公車持續邁進電動化、建置2650站智慧型站牌、187處全智慧停車場等，更宣布投入3億元打造的「智慧運輸中心」預計在2026年建置於三重第二行政中心。

鍾鳴時在報告中指出，新北市超過400萬人口，每日交通旅次高達794萬次，未來將以智慧、人本、綠能等3大重點來提升新北的交服務。在智慧交通方面，將大數據資訊統合應用於交通管理；人本交通則是透過各項措施打造行人及高齡者友善通行環境。

而與世界淨零碳排潮流接軌的綠能交通，新北市也致力推動綠色運具，其中公車全面電動化也是推行重點，新北市電動公車的營運狀況，從2019年以前的10輛，至今年4月為止，已經有244輛，預期今年可減少2300公噸的CO2e排放量。

此外，市府也將投入3億元打造「新北智慧運輸中心」，該中心從2023年開始初步規畫，今年進入規畫設計階段，預計將在2026年正式在三重第二行政中心進行環境裝修工程及系統開發以及軟硬體建置與系統整合測試。

該中心具有資訊搜集與整合、決策支援、聯合協作、監控以及交通控制與事件反映等5大功能，將整合交通局的交通控制、地理資訊、交通事故資料分析、公車動態資訊、路外公共停車場資訊服務、路邊停車收費資訊管理、違規車輛拖吊網頁查詢及科技執法等8大系統，讓未來新北市的交通服務以智慧化為導向。

侯友宜表示，除了交通智慧化，在城市治理也面臨推動智慧城市的諸多問題，例如AI化、大數據結合、公安及資安等；而上月的花蓮地震後，也感到新北市災害應變中心應該改善，運用AI減少人力負擔則是思考的方向。