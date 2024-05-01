與勞工站在一起 賴清德：運用政策鼓勵企業加薪

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今天是五一勞動節，民進黨主席暨準總統賴清德今（1日）在中常會表示，民進黨一直與勞工朋友站在一起的政黨，包括推動《勞工保險條例》修正，逐年調升基本薪資，今年也編列1,200億元挹注勞保基金，民進黨承諾會持續打造更友善勞動環境，運用所有政策鼓勵企業加薪，讓所有勞工朋友都分享經濟成長的果實。

賴清德指出，過去政府推動《勞工保險條例》修正，也推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活。基本薪資也逐年穩健調升，當前也有了《最低工資法》的制度保障，未來調升基本薪資會更透明。

此外，今年政府編列1,200億元的預算挹注勞保基金，顯見我們對勞工朋友和社會保險體制，堅定不移的承諾；維持制度、穩健運作。未來賴政府仍會持續辦理，確保所有勞工朋友的給付權益。

面對新型態的就業環境，以及科技趨勢、供應鏈重組的挑戰，賴清德說，政府接下來的任務只會更多，如何打造新型態、更多元且彈性，符合當前勞動趨勢的體制，營造更友善的就業與日常生活平衡，都是重要課題。

賴清德強調，未來，民進黨承諾會持續打造更友善的勞動環境，並推動包容性的經濟成長，運用所有政策，鼓勵企業加薪，讓所有的勞工朋友都能得到政府的照顧、分享經濟成長的果實；也讓每一位勞工朋友的生活，都能有更好的保障。

此外，他說，新政府的國安外交團隊人事也已公布，團隊成員有專業又有經驗、有默契又能夠合作、而且都能以國家為己任，並延續蔡總統穩健、負責、可靠的國際路線。

賴清德並感謝美國總統拜登在上周四簽署《2024年國安緊急補充撥款法案》，該法案在「台灣關係法」立法45週年之際通過，且受到美國國會跨黨派友人及拜登政府的支持，具有重要意涵。

他說，從布林肯國務卿在會面中國國家主席習近平及外長王毅等高級官員時，強調維護台海和平穩定的重要性，表達對中國在南海破壞穩定的行為表示憂心，重申美國對現狀的保證，也證明美方不吝透過具體行動，展現對提升台美安全合作、以及維持印太區域和平穩定的高度重視與支持。未來，他將率領國安團隊全力以赴，與民主國家一起促進印太的和平發展。