NB跨界聯名全家打造灰潮霜淇淋 喝風格手搖秀穿搭抽鞋款

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運動品牌New Balance長時間來打造多款經典鞋履，「灰色 Grey」也逐漸成為品牌精神的象徵色，品牌每年均會舉辦「Grey Day」盛會，近期也再次登場，超商、手搖店也與之合作打造極具潮感的灰色系餐飲，購買還有機會獲New Balance購物金以及參加活動鞋款抽獎。

全家便利商店的Fami!ce霜淇淋屢屢以驚喜口味抓住大眾視線與味蕾，此次跨界與New Balance合作，以New Balance 5月品牌活動「灰潮型動」為主題打造「灰潮香草」口味，使用馬達加斯加天然香草萃取液及台灣黑金竹炭粉所製成，風味自然濃醇，灰色霜淇淋體搭上純黑餅皮，整體更呈現簡約高級質感，5月5日正式開賣。

此外，Fami!ce雙口味店舖也推出「炭焙烏龍」新口味，使用新竹北埔的東方美人茶及台灣黑金竹炭粉調製而成，外觀為茶褐色霜淇淋，口味則帶有獨特的熟果香與蜂蜜香，更能嚐到厚實香醇的茶韻。5月5日至5月31日，到全家購買Fami!ce霜淇淋，即可免費獲得「吊飾造型芳香片」任一款，共有「迷你Fami!ce霜淇淋款」及「迷你New Balance球鞋款」隨機贈送；活動期間買Fami!ce霜淇淋還可獲New Balance百元購物金兌換券乙張。

風格茶飲品牌「ODD ONE OUT」即日起至31日推出 NB Grey Days 限定杯身及特調飲品「元祖灰鮮奶茶」—醬油奶蓋普洱鮮奶茶。「元祖灰鮮奶茶」的完美平衡甜味來自彰化新鮮乳源，特色是帶有烤堅果餅乾、乳酪香氣及玉米甜感；融入經後發酵處理的特選大葉種深焙普洱，入口富含溫潤質感，呈現獨有的沉穩恬靜尾韻。

「元祖灰鮮奶茶」於5月1日至5月31日在實體店面及線上外送平台販售，ODD ONE OUT敦南概念店二樓並設有此次合作小型展覽。活動期間穿著與「元祖灰鮮奶茶」拍照上傳限動，並＃NB灰潮型動@oootea.tw即可抽NB Grey Days Pack鞋款。