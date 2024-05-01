前往主要內容
工商時報LOGO

中油拍板 5月桶裝瓦斯不調價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中油公布5月液化石油氣價格。中油表示，2日凌晨零時起，5月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油指出，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，113年5月液化石油氣每公斤應調降1.1元。

不過，為配合政府穩定物價政策，中油過往尚未調足之吸收金額每公斤達16.3元，因此，5月液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。另未回補之吸收金額每公斤15.2元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。