連外媒都叫屈！台積電股價還太便宜 全球頂尖經理人喊買

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英國《電訊報》（The Daily Telegraph）Questor專欄指出，台積電展現了許多偉大企業具備的特質，儘管台積電過去一年上漲超過4成，但該專欄仍指出，對於一家在持續成長的市場佔有主導地位的全球領導者而言，台積電股價實在太過便宜。

Questor專欄以「全世界績效最佳的基金經理人全都支持這家公司，你也應該這麼做」來形容晶圓代工龍頭台積電（TSMC），並為其股價叫屈。

該報導指出，長期成功的投資策略通常是尋找那些在市場中佔據主導地位且持續成長的公司，這些公司擁有著所謂的「經濟護城河」，使其能夠長期保持高度獲利能力並將競爭對手排斥在外。只要以合理的價格買進，這些公司的股票通常會是一筆極佳的投資。

在半導體製造領域，台積電展現出了許多偉大企業的特質，這也為其贏得了眾多頂尖基金經理人的支持。根據金融出版商Citywire追蹤的10,000名股票基金經理人，排名前3%的投資者中，有34位持有台積電股票，這使得台積電獲得了Citywire Elite Companies的「AAA」最高評級，該評級是根據獲得最佳績效的基金經理人的支持來進行評定的。

台積電是全球科技巨頭如蘋果、輝達、超微等公司的主要晶片供應商，其在高階晶片市場的主導地位為其股東帶來了豐厚回報。過去一年，其股價上漲了46%，過去十年更是上漲了715%，這使得曾經的領導者英特爾甚至無法見到台積電的車尾燈。

然而，一些投資者對於中國入侵台灣的可能性感到擔憂，這使得他們對持有台積電股票持有保留態度。此外，雖然人工智慧（AI）的發展前景看好，但台積電的業務仍然受到周期性波動的影響，這意味著未來可能會面臨需求的不穩定。儘管如此，該專欄認為，考慮到台積電的股價目前相對於預測的每股收益比為19.4倍，以及中期獲利成長率約為20%，其股價已經反映了許多風險，對於一家持續成長且佔據主導地位的全球領導者來說，其股價實在是太便宜了。」