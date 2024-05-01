桃園光影文化館「佐文藝之饗宴」影展 以文學改編電影滋養心靈

桃園光影文化館訂於5月4日至6月30日推出「佐文藝之饗宴」主題影展，影展規畫6個單元：主題放映、親子幻遊、聚焦影人許鞍華、影像文學延伸放映、節慶特映、焦點院線等單元，隨著導演許鞍華《詩》的鏡頭，尋覓詩蹤，透過導演本身主修為背景，藉以凝視香江，書寫蜿蜒綺麗的生命風景，以詩不僅為詩，電影不僅為電影，更關乎生活與信念，帶出了本次影展一系列文學與藝術的影像作品特色，將文學涵養躍然於畫面，成為電影的養分。

桃園市藝設中心表示，文學與藝術透過電影影像的呈現，文學作品得以復活再生，為真實人生帶來如真似幻的經驗，猶如電影《第一爐香》改編自張愛玲的經典小說，描述一個女學生逃離戰火肆虐的上海來到香港，卻在姑媽的安排下，逐漸被紙醉金迷的社交生活所迷惑，影片結尾對於小說結局的續寫，跳脫出書本之外的一種全新解讀；《東尼瀧谷：數位經典版》則為村上春樹短篇小說《萊辛頓的幽靈》的篇章〈東尼瀧谷〉所改編，由已故名導市川準以冷冽獨到的手法，將簡短的文字轉化成扣人心弦的影像，打破了「村上作品不能改編成電影」的魔咒。《睡著也好醒來也罷》與《呼叫愛美子》兩部影片同為日本文學大獎芥川龍之介獎的作品改編翻拍而成，透過導演的拍攝描繪，增添小說的幽微特殊氣息。

桃園市藝設中心說，影展選片的推薦之作，由渡邊一貴執導、高橋一生主演的《岸邊露伴在羅浮》，改編自日本漫畫家荒木飛呂彥的作品《JoJo的奇幻冒險》第四部〈不滅鑽石〉，漫畫原作是荒木飛呂彥於2009年受邀參與法國巴黎羅浮宮的特展「羅浮宮漫畫邀請展」而推出的衍生作品，他亦是首位在羅浮宮參展的日本漫畫家，於2009年首度於羅浮宮中展出，時隔14年後正式宣布電影化。此部真人版電影調性一如荒木飛呂彥的慣有作風，搭配漫畫原有的獨特美學，創造美輪美奐的電影藝術。

桃園市藝設中心提到，配合5月份母親節的到來，5月12日母親節當天，影展特別安排山田洋次導演的《日安．我的母親》一片，電影描寫居住於東京的祖孫三代難得相聚同一屋簷下，試圖在渾沌的生活中重新認識彼此，找到迎向明天的勇氣；「聚焦影人：許鞍華」單元選映許鞍華導演代表性影像作品，包括《黃金時代》、《明月幾時有》等影片，許鞍華導演身為全球首位榮獲威尼斯影展終身成就獎的女導演，電影作品涉獵多種不同範疇，包括：文學改編、武俠巨著、半自傳體、女性議題、社會現象、政治變遷、以至驚慄電影，是唯一奪得六屆香港電影金像獎最佳導演的得主，並獲得三次金馬獎最佳導演，亦是獲得金馬獎最佳導演次數最多的導演之一。

此外桃園市藝設中心也說，「影像文學」延伸放映場次為配合6月份的「影像文學」建構解析工作坊所安排的專場影片放映，希望透過這樣的安排，帶給參與工作坊的學員對活動議題能有更深度的認識，建構文學與電影不同的視角。「影像文學」延伸放映影片挑選來自於朱賢哲導演所拍攝《削瘦的靈魂》，紀錄台灣小說家七等生的電影作品，紀錄小說家的創作與生活，以電影刻劃如高燒般的文學創作熱情和絕望。

桃園市藝設中心指出，影展另安排多場映後座談與影視推廣活動，5月4日下午安排《酷瓜人生》電影映後座談，5月18日晚間安排《詩》電影映後座談，6月22日晚間安排《再見機器人》電影映前導讀，5月11日下午2時安排「漁港的肉子」電影延伸翻糖工作坊，帶領大小朋友體驗手作樂趣，6月15日下午2時辦理「影像文學」建構解析工作坊，邀請朱賢哲導演擔任講者，分享《削瘦的靈魂》電影拍攝心得。以上活動均為免費索票或報名參加，電影場次表及索票辦法，歡迎上桃園市政府藝文設施管理中心官網或桃園光影文化館官網、臉書粉絲頁查詢。