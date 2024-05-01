《貿易》貿協攜安全科技企業 赴美爭取政府採購商機

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【時報記者葉時安台北報導】為協助台灣企業爭取相關商機，由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會邀集台灣安全科技領域代表性企業籌組「美國安全科技應用商機開發團」，於113年4月中下旬赴美國拉斯維加斯、達拉斯及休士頓尋求合作機會。於當地舉辦交流洽談及參訪等，成功建立與美國安全科技系統整合商、德州市政府等公部門採購聯繫管道，為我業者開啟爭取美國安全科技相關政府採購市場商機。

近年美國政府對公共及基礎設施安全重視程度不斷提高，拉升安全科技市場需求快速增長。根據美國市調公司Frost & Sullivan數據，2023年美國政府安全科技市場需求規模超過1000億美元。我訪團成員產品，不僅符合美國TAA Compliance規範，並具備高度客製化、功能多樣性，及合理價格優勢，相當受美方青睞，包括智慧熱成像及AI影像分析、工業AI數據處理及記錄、門禁管理系統、嵌入式網路攝影機及AI運算技術、先進監控設備、相機設備模組、企業級量子安全解決方案等。

訪團於德州拜會達拉斯與休士頓多地市政單位，與當地官員就安全科技、監控產業及資安發展及採購需求深入交流，積極爭取美方採購台灣產品及技術，並舉辦採購洽談，吸引當地政府單位、商會及系統整合商參與。此外，訪團拜會達拉斯捷運公司(Dallas Area Rapid Transit, DART)以了解當地軌道安全系統、資安採購之需求，該公司是德州達拉斯—沃斯堡都會區的公共交通機構，也是德州最大的公眾交通系統，為當地260萬居民提供各式運輸服務，包含輕軌、通勤鐵路、巴士等。