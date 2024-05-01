發文亂傳大溪豆干節被停辦 業者遭起底回應了

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臉書粉絲專頁「大溪豆干節」發文抱怨大溪豆干節停辦並怪罪張市府，國民黨團起底商騰和黃騰國際行銷疑在鄭市府護航下連拿8年標案共7254萬元，如今「不給標案就抹黑」。業者回應表示為團隊成員私下行為，因應發文爭議已關掉粉絲專頁，不予回應以免製造更多意識形態對立，盼將社會資源落實在幫助在地產業發展。

議員詹江村說，粉絲專頁「大溪豆干節」率先發文稱豆干節沒了，起底發現該粉絲專頁是過去8年大溪豆干節的得標廠商商騰和黃騰國際行銷所創立，因曾爆出沒繳違約金被列為不良廠商爭議而改名另起爐灶，卻還是繼續得標，總計在鄭市府時期標得7254萬元，如今張市府時代「不給標案就抹黑」，強調豆干節活動預算早編足，會接軌國際蔬食市場，雙品牌加碼行銷大溪豆干。

業者對此表示，感謝政府和議員長期協助和關心大溪豆干產業，對於事實不符的政治操作不予回應，以免製造更多意識形態對立，強調不該浪費社會資源，希望能攜手真正協助在地產業發展。至於粉絲專頁是過去承攬活動所創立，委由夥伴管理，並非官方經營，獲悉發文爭議已收回經營權，並關閉粉絲專頁。

觀旅局長周柏吟則表示，大溪豆干節的預算早在去年就已經通過，今年希望透過6月國際蔬食節及11月在地大溪豆干節，分在上、下半年舉辦，打造雙品牌加倍的宣傳效果，希望結合國際流行的蔬食文化，讓植物性蛋白代表的豆製品及大溪豆干能夠躍上國際舞台，市府也會邀請來自日本、香港、泰國等國家的蔬食文化推手與達人，共同推廣在地特產到不同國家，把大溪豆干的高度從桃園、台灣推升至全世界。