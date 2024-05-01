勞團五一上街頭高喊「還我七天假」 綠委回應了

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五一行動聯盟1日號召多個勞工團體、上千名勞工上街頭，並提出多個修法建議及草案，赴立法院前要求三黨立委回應，民進黨副幹事長洪申翰代表黨團回應時表示台下有勞工高喊「還我七天假」，洪申翰坦言，就勞工的議題坦承還做的不夠，但把勞工的聲音帶進行政部門及立法部門的態度不會變。

五一行動聯盟提出訴求包括建立薪資透明制度、增設勞工董事、提高加班費率等「薪資提升」訴求，「公正轉型」、「家事移工」等「工作權利」，「降低工會門檻」、「公務人員組工會」、「增加五一為國定假日全體勞工一體適用」等「集體關係」，還有新制勞退雇主提撥提升至12.5％、勞退舊制提高至50個基數等「退休權益」及解決醫護血汗等訴求，並要求國民黨、民進黨及台灣民眾黨等三黨立委回應。

台灣民眾黨團總召黃國昌表示，當年協助修惡勞基法的行政院副秘書長何佩珊成為勞動部長，讓大家擔心勞基法恐怕會進一步修惡，台灣民眾黨會與勞工站在一起，履行柯文哲所提的政見：民眾黨立委麥玉珍則說，越南的五一及教師節都是全國一致放假，會提案要求比照。

國民黨書記長洪孟楷則說，執政黨近年稱基本工資調整，但遠遠比不上物價通膨，因此認同加班費應修正，除了醫護人員保障外，也提出外送員權益保障法，跟所有勞工朋友站在一起。

洪申翰則說，會把勞團的訴求帶進立法院及行政部門，但保障勞工的態度不會變。