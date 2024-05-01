ECCO繽紛消暑涼拖鞋迎夏 親膚柔軟寵雙足 慶母親節享鞋包9折

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出國風潮依舊火熱，想應對簡單路途及拍美照的需求，一雙亮眼又實穿的鞋履必不能少。丹麥鞋履品牌ECCO順應母親節，獻上多款女士涼拖鞋，讓女性於春夏之際享受輕旅行時，也能綻放迷人風采並呵護雙足，限時消費再享鞋包9折、免費拿健身包等好康。

早在ECCO端出春夏美鞋前，不少女性鐵粉就已陸續上門詢問何時販售、何時到貨？迫不及待在戶外穿上展現專屬魅力，ECCO看好母親節是女性好好寵愛自己的節日，便強打出遊最佳旅伴「COZMO 科摩」休閒涼拖鞋，標榜人體工學鞋床設計相當親膚合腳，鞋身更應用ECCO領先業界的「FLUIDFORM 一體成型注塑科技」製成，搭「Vacuum System真空無接縫貼合技術」將鞋身皮革與鞋底完美密合，不使用縫線或黏著劑，有助鞋體輕量化並可隨步伐自然凹折、伸展。

ECCO也邀請大陸女星倪妮搶先演繹本季全新的厚底款「COZMO科摩」，不只鞋底增高，皮革鞋帶也填入內襯增加厚度，展現如枕頭般蓬鬆的造型，每一步都像踩在清新草地上柔軟，繽紛色彩與無需適應期的舒適度也是該鞋最大亮點。

一向推崇簡約時尚的ECCO，另款主打鞋「SCULPTED LX 雕塑奢華」高跟涼拖鞋便完美呼應精神，以極簡設計營造奢華質感，嚴選ECCO自營金質獎鞣革廠之全粒面牛皮，從鞋身到鞋跟外層均覆蓋頂級牛皮，更採人體工學3D鞋楦達到服貼支撐效果，全日穿著依舊舒適，展現女性自信美不怕費力。

即起至5月14日在ECCO全台門市及專櫃，單筆消費滿額即享鞋包9折，還有機會獲價值1890元「戶外漁夫帽」或價值3890元「大容量健身包」，數量有限；另直營門市獨享加碼，以LINE Pay結帳可獲LINE POINTS 10％回饋單筆無上限。