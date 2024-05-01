前往主要內容
工商時報LOGO

勞動節上班遭收假日停車費 新北文化局回應：管理員誤指費率

  • 中時即時 張鎧乙
板橋藝文中心停車場現況。（新北市議員鄭宇恩辦公室提供／張鎧乙新北傳真）
板橋藝文中心停車場現況。（新北市議員鄭宇恩辦公室提供／張鎧乙新北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

有新北市民1日向議員陳情表示，因工作性質勞動節仍上班，但意想不到的是，平時停車的公辦民營停車場居然是採假日費率，沒有放假要上班卻被收高昂的停車費用，1日薪水有一半拿去繳停車費，有如被剝兩成皮，感覺勞動節工作有如做功德，感到十分無奈。

1名陳姓民眾1日向新北市議員鄭宇恩反應，因工作性質勞動節仍需上班，但想不到平時停車的板橋藝文中心停車場，居然是採假日費率，平日時停車費計算有是有費率上限，若按工作時間換算假日的停車費就高達360元，勞動節工作有如做功德。

鄭宇恩表示，經查勞動節雖屬國定假日，但目前只有勞工放假，公務員、老師等都還是得上班，交通局所轄的公有停車場及路邊停車格均按平日收費，據了解該處停車場屬文化局所轄，呼籲新北市府應就公有停車場做統一平日、假日的認定，避免徒增糾紛。

文化局表示，新北市藝文中心所屬的停車場，經該局招標委外經營，日間每小時收費40元，非假日收費上限150元，若遇國定假日則無上限。五一勞動節，雖多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但考量仍有許多市民朋友要上班上課，為了維護停車秩序和周轉率，收費皆比照平日費率進行。

針對民眾反映，停車場管理員誤指費率標準，會請停車場管理公司加強教育訓練，避免類似情事發生，造成民眾誤解。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。