信義兒福連鎖式都更 6基地估引資179億元

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「連鎖式都更」第一案！國家住都中心指標案「信義兒福都更案」共分為A、B基地共6塊基地，座落於大五分埔地區，總面積逾2.83公頃，採取連鎖式都更模式階段大開發，合計投資金額估達178.99億元。其中4塊基地已陸續由國美、順天、大陸建設得標，現僅剩最後2塊基地，包括65億元投資額的B2基地正在招商中，另A2案投資金額估為28億元，預計下半年再次啟動招商。

住都中心表示，本案基地面積合計28,300平方公尺（約8,560.75坪），包括A1、A2、B1-1、B1-2、B2及B3-2等6塊基地，採取連鎖式都更模式，第一階段先推B1-1及B1-2基地，以「先建後拆」的方式，讓原使用營運不受都更工程影響，後續兒福A1基地延續B1-1基地模式，作為兒福基地第二階段推出招商基地。

經查基地周邊地區人口結構、屋齡屋況及地區發展條件，具屋齡老舊、缺乏電梯及人口老化等課題，因此規劃A1、A2兩基地以在鄰安老為主軸，提供全齡住宅，整體機能以住宅為主、商業為輔，打造「全齡生態系」社區。

住都中心說明，A1、A2兩基地主打中產階級的高齡住宅園區，將可吸引附近老宅的銀髮族搬入，讓周邊的老舊公寓便更容易交付都更，有示範和帶動的意義；而B2則設定為耐震創新聚落，結構要求為鋼骨鋼筋混凝土（SRC）以上結構，建材設備採第三級，且須取得耐震、綠建築銀級、新建建築能效級、智慧建築銀級等標章。

信義兒福案推動進度剩下最後2塊拼圖，其中B1-1基地已由國美建設以12億元得標、順天47億元拿下A1案、大陸建設則以27億元得標B1-2及B3-2基地開發；目前只剩下最後兩塊基地，包括65億元投資額的B2基地正在招商階段、A2案則預計下半年再次招商，金額估為28億元。

信義兒福案將是「連鎖式都更」的第一個成功案例，住都中心認為，竣工後對地區發展的影響不容小覷，將會直接影響未來都市生活的發展，也會是提升都市生活品質的契機，而這種創新的執行模式，也將是台灣都更推動的重要參考指標。