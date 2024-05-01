霧社水庫爆死亡危機 有效容量年減22％

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接連幾波大雨來襲，讓全台原本水情吃緊的水庫均大進帳，其中位在南投仁愛鄉霧社水庫，蓄水率從上個月9日12.74％，今天（1日）回升到52.67％，但水庫有效容量2868萬立方公尺，比去年減少814萬立方公尺，年減22.1％，居民憂心，霧社水庫長年淤積，有效容量已大幅降低，若不清淤恐怕將瀕臨死亡。

位於南投縣仁愛鄉濁水溪上游霧社溪畔的霧社水庫，又稱萬大水庫，是當地水庫和濁水溪支流萬大溪的水源，主要流進奧萬大攔河堰，供給萬大電廠水力發電之用，6部機組的裝置容量約為7萬6,600千瓦（76.6MW）。

萬大電廠發電後的尾水，再放流至濁水溪下游，經由武界壩引至日月潭，可再供大觀發電廠、明潭發電廠發電以及集集攔河堰供彰化、雲林地區公共給水與農業灌溉用水。

2012年霧社水庫有效容量還有5379萬立方公尺，隨著水庫淤積蓄水量逐年下滑，根據水利署全台水庫數據資料，霧社水庫4月分有效容量僅剩2868萬立方公尺，比去年3682萬又減少814萬立方公尺。

這幾天接連鋒面帶來大量降雨，原本水情吃緊的霧社水庫，也從上個月9日的12.74％，今天（1日）已回升到52.67％，不過有效蓄水量僅剩下1459萬立方公尺，蓄水百分比50.9％。

儘管台電大觀發電廠每年持續疏浚10萬到20萬立方公尺，並透過發電排砂清淤，但去年連續颱風重創仁愛鄉，上游塔羅灣溪大量崩塌，加上今年地震不斷，導致土石向下游沖刷，增加水庫淤積量。

當地居民認為，霧社水庫長年淤積，有效容量已大幅下降，恐怕已瀕臨死亡，希望相關單位能盡速設法解決，不要讓霧社水庫因此滅亡。