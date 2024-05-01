信立Q1 EPS 7.35元 加碼布局再生能源 擴大投資太陽能光電

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信立 (4303)受惠客戶需求逐步回溫本業好轉，加上業外金融資產評價利益挹注，第一季營收0.52億元，季增48.6％，年減8.77％，稅後純益5.26億元，年增1,923％，EPS 7.35元，年成長1,815％，創近年新高。

信立表示，順應ESG趨勢，去年在四廠投資自建太陽能發電系統共1999.88KW，今年將擴大布局太陽能案場投資興建，且與國內再生能源廠商簽署MOU(合作備忘錄)，共同合作再生能源發電設備電廠之開發建置，預計合作推廣裝置容量目標為10MW～100MW，並將依市場需求和業務發展等情況，逐步增加合作內容與太陽能案場開發。

此外，信立透露，強化多元收益機制，近年低價收購旁邊緊鄰的工業地，土地資產已增加到2.64萬坪。台南因產業聚落逐漸成型，工業地產需求擴大，將啟動廠房活化作業，擬將一廠規劃成多筆小型工業廠房，並以建案模式銷售。

法人預估，鄰近台南黑金剛小型工業地，每坪已飆升到34萬，信立廠房若成功活化，可望增添收益補丸。

展望後市，信立指出，開發新客戶及環保性產品，朝綠色複合加工品開發，除主力產品防水透濕膜需求強勁外，今年也與客戶共同開發RPVB無塑化劑產品應用，建立塑料回收再利用的循環經濟，預期將可取代部分PVC產品，預計下半年推廣給客戶驗證。