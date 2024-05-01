國發會通過國2甲延伸線 健全桃機聯外交通拚2030完工

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國家發展委員會1日審查「國2甲由台15線延伸至台61線新建工程」建設計畫，審議結果原則通過，後續將報行政院核定，待核定後，會由交通部高速公路局辦理規畫設計、用地取得及施工等作業，預計2027年動工，2030年完工。

國2甲線計畫由交通部高速公路局辦理，國道2號大園交流道至台15線優先路段已於去年1月9日通車啟用，有效改善大園交流道交通壅塞情形，並將大園工業區的車輛分流。

國發會1日審議的台15線至台61線延伸路段計畫，路廊西起於台61線交流道，沿新街溪側布設，於台15線增設既有圳頭交流道西向匝道，東迄於既有國2甲優先段止，總長約2.9公里，可紓解桃園國際機場第3跑道、第3航廈興建以及桃園航空城計畫開發將引進的車流，並健全機場聯外交通，提升機場周遭地區交通服務水準。

國2甲延伸路段可行性研究於2022年1月3日奉行政院核定，環境影響評估於2024年1月17日審查通過，桃園市政府副市長王明鉅1日率市府團隊參加國發會審議時特別提及，希望將國道2號甲線高架橋下平面道路納入建設計畫及未來設計中一併辦理，主因是大園區內海里、圳頭里依賴民生路連接台61，實有新闢道路需求。

王明鉅說，桃園市政府經濟發展局也正推動大園內海產業園區開發計畫，將來都有利用國2甲橋下道路進出產業園區的需求，且國2甲延伸至台61計畫緊貼內海國小，橋下道路可提供內海國小師生進出使用，建請高公局參考國道2號橋下道路設計，將橋下側車道所需淨高及用地一併納入考量，後續桃園市政府將於高公局設計階段，針對橋下道路所需空間與高公局協商。

交通局指出，國2甲線全線完工後，可改善國道2號大園交流道及區內主要道路交通服務水準，整合大園地區通過性與地區性運輸需求，並連結國道1、2、3號及未來國1甲，台61線、台66線，建構大桃園地區完整高快速路網。