屋齡近50年老社區藏安全隱患 苗縣府輔導推動首例自主都更

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苗栗縣竹南鎮合作大樓，已是3棟屋齡將近50年的老社區，建築老舊、牆面損壞剝落，居民不只生活品質下降，也有安全疑慮。經縣府輔導協助，該大樓近日獲核准成為都市更新實施者，也成為縣內45年以上老社區獲准自主都更首例。

竹南合作大樓位於竹南火車站周邊商圈發展重要地段，1975年8月建築竣工迄今屋齡逾48年，不僅建築外牆多處損壞龜裂，住宅耐震能力與防火避難設施不足，也缺乏無障礙空間，已無法滿足住戶實際居住需求，也影響生活品質及公共安全。

苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋表示，竹南合作大樓土地及建築物所有權人，2021年起已有意願參與並推動都市更新，由於不清楚相關法令規範及作業程序，因而擱置延宕長達2年之久。

直到縣府自主更新輔導團隊提供輔導諮詢服務，協助所有權人自主發起都市更新會籌組作業，終於在今年4月核准正式立案成為都市更新實施者，也是縣內首個45年以上老社區自主都更。

工商發展處都市計畫科長黃郁倫說，竹南合作大樓共有40戶，除屋齡老舊，屋內情況欠佳，許多住戶早已不住在裡頭，縣府去年成立自主都更輔導團，巡迴各鄉鎮市，該社區住戶積極參與都更，因此先鼓勵住戶成立管委會，以利後續推動都更。

她表示，自主都更條件包括所有權人7人以上、面積達1000平方公尺以上、位於都市計畫區內、符合苗栗縣都市更新單元畫定基準合法建築；屋齡滿20年可申請整建或維護，屋齡30年以上可申請重建。

另外，海砂屋、土壤液化、耐震能力不足而有明顯危害公共安全建築物、老舊危險複合用途建築物、採綠建材等進行施作整維工程，得採優先補助。針對竹南合作大樓自主都更案，縣府將全力提供申請補助、審查核定等行政程序協助，加速都市更新推動腳步，讓住戶能夠早日迎接新生活環境的來臨。