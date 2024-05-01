富凱飯店拆除進度超前 「魯夫號」藍天麗池待命5／2開拆

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花蓮強震，陸續開拆傾倒的危樓，有15間大樓拆除，「富凱大飯店」今天提早拆完，要恢復周邊交通號誌、道路畫線、鋪柏油收尾，最快5日恢復中山路通行；「魯夫號」長臂怪手已在藍天麗池飯店前待命，明天開拆。

花蓮縣府統計，0403強震至今，花蓮建物受損累積65件紅單、62件黃單，強制拆除件數15件，已拆除10件、拆除中4件、排拆1件。

富凱大飯店歷經8天拆除，今天提早完工，留下小型機械進行現場清理鋼筋及混凝土塊，附近店家也把握時間整理環境，準備開店做生意，店家希望早日恢復正常生活。

縣府新聞科長李冠霆指出，富凱大飯店拆除比預期提早完工，預計明天刨除路面重鋪柏油，目標5日前恢復中山路通行；23日傾倒的統帥大樓拆除進度接近5成，可望在預期工期拆完。

位在市區要到中正路上「藍天麗池飯店」，連日來在前方堆積土石，原本在拆除富凱飯店的「魯夫號」長臂怪手，已轉往藍天麗池前工區等待。

李冠霆說明，因麗池大樓高12樓，覆土至少要到6公尺，目前持續填土，預計明天上午可動工拆除，預估3週時間拆除完成。

同樣位在市區、靠近東大門夜市旁的花蓮北濱街2號集合住宅，持續拆除中，預計5日拆完，後續進行收尾及道路重鋪，8日恢復周邊交通通行。

吉安麥當勞排拆時間仍在評估、規劃，會先進行周邊保護工程。因幾棟開拆大樓都位在市區要道，縣府說目前工期順利，希望能提早拆完，恢復市容、讓交通順暢。