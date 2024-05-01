輝葉推AI追夢椅 　母親節送禮首選

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AI引發熱潮，就連知名按摩椅品牌都跟上AI潮流，新奇科技和生活智慧的結合，今年母親節多了一樣不僅孝親，還能照顧健康的珍貴好禮！

輝葉AI追夢椅新品上市，儼然是台灣按摩椅行業的一大突破，身為41年的台灣在地老品牌，將台灣人的按摩習慣，做進了首創的AI智能旋鈕，就像我們去外面的按摩會館，真人按摩師父會貼心詢問：想要按摩的手法、力道輕重，及想加強的部位，依照需求精準運算生成出專屬於你的按摩行程。此外圖像化的介面更直覺好懂、連長輩都能輕鬆操作。體驗過的網友都表示AI旋鈕操作簡單明瞭，按摩力道和部位需求也都很精準到位。

此外，獨家專利的V-Motion腿部搖擺拉伸模式也是網友一致好評的功能，這也是輝葉長久觀察市場發現，僅停留在純按摩是無法徹底改善現代人的痠痛問題，專為提供深度放鬆及久坐久站的人而設計出立體式拉筋功能，從小腿到腰部左右搖擺的幅度，更能拉筋伸展下半身，連平常難以活動到的人體側面及膝蓋都明顯有感，再搭配小腿肚的上下揉搓，就像泰式古法拉筋。為了做到更為擬真的按摩手感，全「芯」升級的半月輪滾輪採半月形的斜面設計，除了完美貼合身體曲線，更能均勻分散施力點，就像是真人以虎口抓捏的手勁，角度靈活輕柔卻力道十足。這讓今年的母親節禮物不僅是送禮，更是提供全家一份健康的投資。

即日起至5月12日，輝葉推出母親節限時優惠。凡購買AI追夢椅，即享折扣商品券，再贈送最新熱門ZeroBack 0脊限溫感按摩墊，為您的愛增添幸福感，全家人都能一起享受！

輝葉這次首次推出搭載AI智能的按摩椅AI追夢椅，讓更懂你的追夢椅不僅是一句口號，輝葉以創新科技實現對每一位消費者及對家庭的真實關懷。今年母親節，選擇輝葉AI追夢椅，為您心愛的人帶來健康和快樂的生活。https://www.hueiyeh.com.tw/HY-5085.html