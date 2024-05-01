華爾街日報：中國準備對策 因應川普一旦重返白宮

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華爾街日報今天報導，中國官員正悄悄地就川普可能重返白宮做準備。中國關注川普重新執政後出現另一場貿易戰的可能性，以及美國可能會加快對中國取得先進技術實施制裁，目前大部份準備計劃與關稅及先進技術有關。

報導形容，川普（Donald Trump）擔任美國總統期間，美中關係動盪。據了解中國領導層想法的人士透露，中國官員正悄悄地就川普可能重返白宮做準備。

報導表示，雖然目前美國總統拜登也有延續川普對中國的強硬經濟政策，甚至擴大相關政策，以及建立聯盟對抗中國，但拜登也試圖緩和與中國的關係，包括避免在今年初台灣總統大選上與中國對抗。

一些中國官員認為，川普重返白宮對中國有利，例如會加快中國國家主席習近平認為美國作為單一世界強國的衰落，導致美國國內更多政治和社會混亂，讓拜登建立的盟友離開美國，並幫助中國與歐洲重建關係。

但整體而言，中國官員相信川普當選帶來的害處可能會較潛在好處多，而這也很大程度取決於屆時川普政府的核心人物是誰。

華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，「中國相信如果川普重返白宮，中美關係的上行空間將受到限制，但下行空間卻是無底的」。

報導綜合了美中兩國的政策顧問及曾與中國官員交談的人士，描繪了目前中國的準備。

中國外交部、貿易部、投資部、科技部等部門已指定官員擔任美國大選觀察員，並專注留意川普陣營。目前中國作出的準備，很大部份與關稅及先進技術有關。

中國關注的其中一點，是川普重新執政後出現另一場貿易戰的可能性。川普任內，美國對中國進口商品關稅從平均3%增至12%。今年2月川普表示，若當選將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過60%。

中國政府與川普政府交手的經驗並不好，正如中共中央對外聯絡部長劉建超今年稍早時與美國智庫舉行閉門會議時表示，「在川普的領導下，我們有一段糟糕的經歷」。

中國高級官員加強拉攏美國商界領袖，詢問他們認為川普內閣成員會是誰，並試圖鎖定他們在中國的投資。

另一方面，中國官員正邀請美國和其他西方專家參加情境規劃會議，來衡量川普當選後美國祭出出口管制的步伐和範圍。

中國企業正加快擴大在中東等地區獲得人工智慧等先進技術，因為如果川普執政，可能會加快對中國取得先進技術實施制裁。

另一方面，據接近中國領導層的人士表示，中國國家主席習近平擔心川普會不會破壞他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「兄弟情誼」。蒲亭是習近平對抗西方的重要夥伴，川普在位時，也想拉近美國與俄羅斯的關係。

報導表示，與貿易政策比較，川普在台灣議題上較模糊。川普此前接受福斯新聞（Fox News）訪問時，被問到若中國攻打台灣，美國是否應保衛台灣。他表示，「如果我回答這問題，會令我在談判中處於非常差的處境」。

川普的答案令人猜測，他可能視台灣為貿易談判的籌碼，例如要中國購買更多美國產品。

但報導指出，川普的策略對中國領導人可能效果有限，因為北京視控制台灣這一目標為「神聖使命」。