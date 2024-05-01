湄洲媽春祭大典遇五一長假 攤販有感：登島人數反減

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5月1日是大陸勞動節假期的首日，同日適逢天上聖母媽祖誕辰1064周年，媽祖故里─大陸福建湄洲島舉行紀念媽祖誕辰1064周年大會暨春祭媽祖大典，吸引海內外各界人士等上萬人共襄盛舉。但或受氣候影響，今年登島人數與往年相比減少約兩成左右，讓當地攤販特別有感。

作為中華三大祭典（祭黃帝、祭孔、祭媽祖）之一，媽祖祭典也是大陸國家級非物質文化遺產代表性項目。為紀念天上聖母媽祖誕辰1064周年，湄洲媽祖祖廟於4月30日起陸續舉行守夜慶媽祖誕辰、媽祖春祭大典、非遺展示等系列活動。

紀念媽祖誕辰1064周年大會暨春祭媽祖大典1日上午舉行，吸引了眾多海內外「回娘家隊伍」參與，包括新加坡、泰國、玻利維亞、捷克、巴西、菲律賓等國家，及大陸、台灣、香港等地近百家媽祖宮廟及文化機構代表。

莆田市長林旭陽、泰國中華商會主席林楚欽、台中大庄浩天宮重建主委王經綻、湄洲媽祖祖廟董事長林金贊等人出席並致詞。古樂奏響，八佾之舞於天后廣場上演，表達媽祖捨身濟難、慈海護航的精神內涵。春祭大典後，出席來賓向媽祖敬獻花籃，慶賀媽祖誕辰1064周年。

林金贊介紹，去年湄洲媽祖祖廟舉辦海峽兩岸同胞護駕湄洲媽祖金身巡安莆田活動，台灣18個縣市91家媽祖宮廟、近500名台灣民眾參與活動。「台胞進香團今年也出現了小高峰」，他指出，截至目前，祖廟共接待了來自台灣各地的390個台胞團，計5300多人次。

作為今年少數的台灣宮廟代表，王經綻表示，媽祖在台灣，有超過2／3的民眾敬仰她；台灣與莆田，一衣帶水，薪火相傳，是虔誠的媽祖信仰紐帶將我們緊緊相連。「我們將繼續和湄洲媽祖祖廟加強聯誼，攜手前行，共同推動媽祖文化的傳承和發展，加強兩岸同胞的交流與合作」。

儘管適逢大陸五一長假，但出遊人潮似乎並未湧入湄洲島。據當地攤販表示，以往媽祖春祭大典碰上五一假期，來島人數大約都在4萬至5萬人左右，但今年或受氣候影響，旅遊人數並不如預期，感覺少了兩成左右。