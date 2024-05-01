中橫流芳橋再大規模坍方 天祥至太魯閣延至5／2中午通行

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震後採3時段開放通行的台8線中橫公路天祥至閣口段，其中174.1公里處的流芳橋路段，西端對岸山壁昨發生持續性落石，現場煙塵瀰漫、落石噴飛，先封閉，沒想到今天清除落石時，下午2時再度發生路側岩壁邊坡大量岩屑坍滑，坍方數量達5600立方公尺，仍封閉，預計明天才能開放通行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，受到0403強震及0423連續餘震的影響，昨上午流芳橋路段西端對岸山壁持續崩落。施工人員、機具進駐監看，直到今天上午落石狀況才趨緩，立即搶修。

可是到了下午2時再度發生路側岩壁邊坡大量岩屑坍滑，坍方數量約5600立方公尺，台8線天祥至太魯閣167.7k至184.5k預計將延至明（2日）天中午才能開放通行。

目前中橫路況不穩，大禹嶺至天祥110.1k至167.7k路段，除關原117.4k災害復建工區，交通管制區間由114.6k（合歡派出所）至120.6k（金馬隧道東口），不分平日、假日，於每日上午8時至下午5時採整點放行外，該路段大禹嶺至天祥沿線其餘災修工區，如因施工需要，則採機動管制放行措施。提醒駕駛人注意。

另外在海岸公路部分，台11線34.6k花蓮磯崎路段因0403花蓮強震及餘震不斷，致落石事件頻繁，公路局東區養護工程分局花蓮工務段為確保用路人行車安全，將辦理刷坡作業，預定5月2日至5月3日上午8時至下午5時，現場採整點放行管制，為確保行車安全現場已派警戒監看人員守視，請駕駛人行經此路段，依現場人員引導通行。